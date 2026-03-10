Der strategische Markteintritt in Europa, Australien und Neuseeland stärkt weiter die Fähigkeit von United Airlines, Agenturen und Firmenkunden kostenfreie Abrechnungen, flexible Zahlungsoptionen für Flugreisen und verbesserte Reporting-Tools anzubieten

UATP, das globale Netzwerk, das es Unternehmen ermöglicht, ihre Zahlungsprozesse zu vereinfachen und ihre Zahlungsmöglichkeiten zu erweitern, hat heute die Expansion des kostenlosen UATP-Abrechnungsprogramms von United Airlines ("United UATP") mit Unterstützung von TreviPay nach Europa, Australien und Neuseeland bekannt gegeben.

Diese Expansion eröffnet Unternehmenskunden und Reiseagenturen in diesen Regionen neue Möglichkeiten, die Vorteile von United UATP zu nutzen, einschließlich einer kostenlosen, optimierten Abrechnung von Reisekosten.

United UATP arbeitet seit 2015 mit der vollständig gemanagten B2B-Zahlungsplattform TreviPay zusammen, um seine optimierte Lösung für Flugreisezahlungen in den USA und Kanada anzubieten. Für Unternehmen, die derzeit vom United UATP-Abrechnungsprogramm profitieren, kümmert sich TreviPay um den Kundenservice, das Underwriting-Risiko und das Management der Verarbeitung, Rechnungsstellung in lokalen Währungen und Automatisierung der Debitorenbuchhaltung, einschließlich Streitfällen, Inkasso und Abgleich. Ein konsolidierter Rechnungsprozess sorgt für einen optimierten Zugriff auf Level-III-Kaufdaten, wodurch United Kundenrechnungen schnell und einfach versenden kann.

Ralph Kaiser, President und CEO von UATP, kommentierte die Expansion des Programms: "Die Ausweitung der Reichweite des etablierten Programms von United ist ein wichtiger Meilenstein für United UATP und unsere Partner. Unser Ziel bestand schon immer darin, Fluggesellschaften und ihren Kunden innovative Zahlungsoptionen anzubieten, und dieses Wachstum unterstreicht die Stärke von United UATP als speziell für globale Geschäftsreisen entwickelte Plattform."

Programme wie United UATP wurden entwickelt, um zeitraubende, manuelle Order-to-Cash-Prozesse durch die Anpassung an die Präferenzen von B2B-Käufern hinsichtlich Rechnungsstellung und Nettozahlungsbedingungen zu beseitigen. Eine von Murphy Research durchgeführte Studie, für die 300 globale Geschäftskunden befragt wurden, unterstreicht die Notwendigkeit für Fluggesellschaften, eine Auswahl bevorzugter Zahlungsmethoden, eine bequeme Onboarding- und Software-Integration sowie eine individuelle Rechnungsstellung anzubieten. Weitere Vorteile von United UATP bieten Kunden die Möglichkeit:

Weltweit über alle von UATP akzeptierten Kanäle Reisen zu buchen.

Transaktionen in lokalen Währungen abzuwickeln.

Auf Level-III-Kaufdaten zuzugreifen, um den Abgleich zu vereinfachen und detaillierte Berichte zu erstellen.

Antrags-, Jahres-, Transaktions- und Währungsumrechnungsgebühren zu vermeiden.

Von kartenlosen Kontooptionen und Sicherheitsfunktionen zu profitieren, die zur Minderung des Betrugsrisikos entwickelt wurden.

"Zahlungen sind ein leistungsstarkes Tool für Fluggesellschaften, um ihren Umsatz zu steigern und Kundenbeziehungen zu stärken", so Brandon Spear, CEO von TreviPay. "Diese Marktexpansion wird es United UATP ermöglichen, Geschäftsmöglichkeiten in neuen Märkten mit nahtlosen Zahlungsprozessen zu erschließen, die die Kundenbindung fördern, neue Kunden anziehen, den Verkauf von Flugtickets ankurbeln und den Umsatz steigern."

Um mehr über das von TreviPay unterstützte United UATP-Abrechnungsprogramm zu erfahren, besuchen Sie bitte united.business/uatp. Bitte besuchen Sie TreviPay für weitere Informationen rund um die Rechnungsstellungslösung für Reisemanagementunternehmen.

Über UATP

Weltweit von Fluggesellschaften, Reiseagenturen und Amtrak als Zahlungsmittel für Geschäftsreisen von Unternehmen akzeptiert; UATP-Konten werden ausgestellt von: Aeromexico; AERTiCKET; Air Canada (TSE: AC); Air China; Air New Zealand (ANZFF.PK); Air Niugini; AirPlus International, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von SEB Kort; Akbar Travels; American Airlines (NASDAQ: AAL ); APG Airlines; APG Pay; Austrian Airlines; BCD Travel; China Eastern Airlines (NYSE: CEA ); ConnexPay; Delta Air Lines (NYSE: DAL ); EL AL Israel Airlines; Ethiopian Airlines; Etihad Airways; Fareportal; Flight Centre Travel Group; Frontier Airlines; GOL Linhas Aereas inteligentes S.A. (NYSE: GOL and Bovespa: GOLL4); Hahn Air; High Point Travel; Hopper; Japan Airlines (9201:JP); JetBlue Airways; LATAM Airlines; MakeMyTrip; Qantas Airways (QUBSF.PK); Shandong Airlines; Sichuan Airlines; Southwest Airlines; Sun Country Airlines; TUIfly GmbH; Turkish Airlines (ISE: THYAO); United Airlines (NASDAQ: UAL ); Wego; WestJet; Wings Global Travel und W2 by GO7.

Über TreviPay

TreviPay, The Pay by Invoice Company, ist eine vollständig gemanagte B2B-Zahlungsplattform für globale Marken. Unsere KI-gestützte Software zur Automatisierung von Forderungen erhöht nachweislich den durchschnittlichen Auftragswert und reduziert die Forderungslaufzeit, optimiert den Order-to-Cash-Prozess und lässt sich in alle Kanäle und ERPs integrieren. TreviPay sorgt für ein erstklassiges Zahlungserlebnis und ist die erste Wahl für führende Einzelhändler, Hersteller und Reiseunternehmen. TreviPay kann auf mehr als vier Jahrzehnte Erfahrung mit einem weltweiten Handelsvolumen von über 8 Milliarden US-Dollar zurückblicken und wurde von IDC als Leader for Embedded Payment Applications und von The Hackett Group als einer Top-Anbieter im Bereich Cash Application ausgezeichnet. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.trevipay.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260310492116/de/

Contacts:

ANSPRECHPARTNER FÜR MEDIEN:

UATP: Wendy Ward, wendy.ward@uatp.com

TreviPay: Ann Spencer, The Fletcher Group, ann@fletchergroupllc.com, 416 561 7623

United Airlines: media.relations@united.com