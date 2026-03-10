EQS-News: DeFi Technologies Inc. / Schlagwort(e): Miscellaneous

DeFi Technologies erhält Benachrichtigungsschreiben von Nasdaq wegen Unterschreitung des Mindestgebotspreises



10.03.2026 / 20:25 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



TORONTO, 10. März 2026 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies Inc. (das "Unternehmen" oder "DeFi Technologies") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ein Finanztechnologieunternehmen, das eine Brücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentralen Finanzen ("DeFi") schlägt, gab heute bekannt, dass es von The Nasdaq Stock Market LLC ("Nasdaq") ein auf den 5. März 2026 datiertes Schreiben erhalten hat. Darin wird das Unternehmen darüber informiert, dass der Mindestgebotspreis je Stammaktie zum 4. März 2026 während eines Zeitraums von 30 aufeinanderfolgenden Geschäftstagen unter 1,00 US-Dollar lag und das Unternehmen damit die in der Nasdaq Listing Rule 5550(a)(2) festgelegte Anforderung eines Mindestgebotspreises von 1,00 US-Dollar je Aktie nicht erfüllt hat (die "Mindestgebotspreis-Regel"). Gemäß Nasdaq Listing Rule 5810(c)(3)(A) hat das Unternehmen eine Frist von 180 Kalendertagen, also bis zum 1. September 2026, um die Mindestgebotspreis-Regel wieder zu erfüllen. Um die Regel wieder zu erfüllen, muss der Schlussgebotspreis der Stammaktien des Unternehmens mindestens zehn aufeinanderfolgende Geschäftstage lang bei mindestens 1,00 US-Dollar je Stammaktie liegen, wobei Nasdaq dies nach eigenem Ermessen in der Regel auf bis zu 20 aufeinanderfolgende Geschäftstage ausdehnen kann. Wenn zu irgendeinem Zeitpunkt der Schlussgebotspreis der Stammaktien des Unternehmens innerhalb dieses 180-Tage-Zeitraums mindestens zehn aufeinanderfolgende Geschäftstage lang bei mindestens 1,00 US-Dollar liegt, wird Nasdaq dem Unternehmen die wiederhergestellte Einhaltung der Regel schriftlich bestätigen und die Angelegenheit abschließen. Falls das Unternehmen bis zum 1. September 2026 die Regel nicht wieder erfüllt, kann es unter Umständen Anspruch auf eine zusätzliche Frist von 180 Kalendertagen haben. Um dafür in Betracht zu kommen, muss das Unternehmen die Voraussetzung für die fortgesetzte Notierung hinsichtlich des Marktwerts der im Streubesitz befindlichen Aktien sowie alle übrigen Erstzulassungsvoraussetzungen des Nasdaq Capital Market erfüllen, mit Ausnahme der Gebotspreisanforderung. Darüber hinaus muss es Nasdaq schriftlich mitteilen, dass es beabsichtigt, den Mangel während des zweiten Compliance-Zeitraums zu beheben, gegebenenfalls auch durch einen umgekehrten Aktiensplit. Sollte das Unternehmen nicht für den zweiten Compliance-Zeitraum infrage kommen oder Nasdaq zu dem Schluss gelangen, dass der Mangel in diesem Zeitraum nicht behoben werden kann, wird Nasdaq dem Unternehmen schriftlich mitteilen, dass die Börsennotierung seiner Stammaktien beendet werden soll. Im Falle einer solchen Mitteilung kann das Unternehmen gegen die Entscheidung von Nasdaq, die Börsennotierung seiner Stammaktien zu beenden, Einspruch einlegen. Es gibt jedoch keine Gewähr dafür, dass Nasdaq dem Antrag des Unternehmens auf eine Fortsetzung der Notierung stattgeben wird. Diese Pressemitteilung wird gemäß Nasdaq Listing Rule 5810(b) veröffentlicht, die eine umgehende Offenlegung des Erhalts einer Mitteilung über eine Nichteinhaltung verlangt. Der Erhalt des Nasdaq-Benachrichtigungsschreibens hat keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Notierung der Stammaktien des Unternehmens am Nasdaq Capital Market, und die Stammaktien werden weiterhin ohne Unterbrechung unter dem Symbol "DEFT" gehandelt. Das Unternehmen beabsichtigt, den Schlussgebotspreis seiner Stammaktien weiter zu beobachten und kann gegebenenfalls verfügbare Optionen prüfen, um die Mindestgebotspreis-Regel wieder zu erfüllen. Es gibt keine Gewähr dafür, dass das Unternehmen die Mindestgebotspreis-Regel wieder erfüllen wird oder anderweitig mit anderen Nasdaq Listing Rules im Einklang steht. Informationen zu DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. ( Nasdaq: DEFT ) ( CBOE CA: DEFI ) ( GR: R9B ) ist ein Finanztechnologieunternehmen, das eine Brücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentralen Finanzen ("DeFi") schlägt. Als erster an der Nasdaq notierter Verwalter für digitale Vermögenswerte seiner Art bietet DeFi Technologies Aktienanlegern über sein integriertes sowie skalierbares Geschäftsmodell einen diversifizierten Zugang zur breiteren dezentralen Wirtschaft. Dazu zählen Valour, das über regulierte ETPs Zugang zu mehr als 100 der innovativsten digitalen Vermögenswerte der Welt bietet, Stillman Digital, ein auf Ausführung sowie Verwahrung auf institutionellem Niveau ausgerichteter Prime-Broker für digitale Vermögenswerte, Reflexivity Research, das führende Analysen zum Bereich digitaler Vermögenswerte bereitstellt, Neuronomics, das quantitative Handelsstrategien und Infrastruktur entwickelt, sowie DeFi Alpha, der unternehmenseigene Geschäftsbereich für Arbitrage und Handel. Mit seinem umfassenden Fachwissen im Bereich Kapitalmärkte und neue Technologien baut DeFi Technologies den institutionellen Zugang zur Finanzwelt von morgen auf. Folgen Sie DeFi Technologies auf LinkedIn und X/Twitter . Weitere Informationen finden Sie auf https://defi.tech/ Tochtergesellschaften von DeFi Technologies Informationen zu Valour Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen "Valour") emittieren börsengehandelte Produkte ("ETPs"), die es privaten und institutionellen Anlegern ermöglichen, auf einfache und sichere Weise über ihr herkömmliches Bankkonto auf digitale Vermögenswerte zuzugreifen. Valour ist Teil des Geschäftsbereichs Asset Management von DeFi Technologies. Weitere Informationen zu Valour, zur Anmeldung oder zu Updates finden Sie auf valour.com . Informationen zu Reflexivity Research Reflexivity Research LLC ist ein führendes Forschungsunternehmen, das sich auf die Erstellung hochwertiger, detaillierter Forschungsberichte für die Bitcoin- und Digital-Asset-Branche spezialisiert hat und Investoren wertvolle Einblicke bietet. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.reflexivityresearch.com/ Informationen zu Stillman Digital Stillman Digital ist ein führender Liquiditätsanbieter für digitale Vermögenswerte, der grenzenlose Liquiditätslösungen für Unternehmen anbietet und sich auf branchenführende Handelsausführung, Abwicklung und Technologie konzentriert. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.stillmandigital.com . Hinweis zu zukunftsgerichteten Informationen:

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen umfassen unter anderem künftige Erwartungen, Pläne und Perspektiven, Aussagen zur möglichen Verfügbarkeit eines zusätzlichen Compliance-Zeitraums und zur Absicht des Unternehmens, die Anforderungen der Nasdaq Listing Rules wieder zu erfüllen, sowie alle weiteren Aussagen zu Sachverhalten, die keine historischen Tatsachen darstellen. Wörter wie "voraussehen", "glauben", "fortsetzen", "könnte", "schätzen", "erwarten", "beabsichtigen", "dürfte", "planen", "potenziell", "vorhersagen", "prognostizieren", "sollte", "anstreben", "wird" und "würde" sowie ähnliche Ausdrücke kennzeichnen zukunftsgerichtete Informationen, auch wenn nicht alle zukunftsgerichteten Informationen diese Wörter enthalten. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder die Erfolge des Unternehmens wesentlich von den Ergebnissen, dem Aktivitätsniveau, der Leistung oder den Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Zu diesen Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren zählen unter anderem: Unsicherheiten im Zusammenhang mit den Marktbedingungen; das Wachstum und die Entwicklung dezentraler Finanzen und des Sektors für digitale Vermögenswerte; Vorschriften und Regelungen in Bezug auf dezentrale Finanzen und digitale Vermögenswerte; Schwankungen bei den Preisen digitaler Vermögenswerte; allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbliche, politische und gesellschaftliche Unsicherheiten; die Möglichkeit, dass das Unternehmen die Voraussetzung für die fortgesetzte Notierung hinsichtlich des Marktwerts der im Streubesitz befindlichen Aktien sowie andere Erstzulassungsvoraussetzungen des Nasdaq Capital Market, die für einen zweiten Compliance-Zeitraum erforderlich wären, nicht erfüllt; die Möglichkeit, dass Nasdaq zu dem Schluss gelangt, dass das Unternehmen den Mangel während eines zweiten Compliance-Zeitraums nicht beheben kann; sowie weitere Faktoren, die im Abschnitt "Risikofaktoren" der Einreichungen des Unternehmens bei den Wertpapieraufsichtsbehörden erörtert werden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen Ergebnissen abweichen, kann es weitere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es gibt keine Gewähr dafür, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und künftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten Ergebnissen und Ereignissen abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich ausschließlich auf das Datum dieser Mitteilung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Wertpapierrecht erforderlich. DIE CBOE CANADA EXCHANGE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER MITTEILUNG Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2928345/DeFi_Technologies_Inc__DeFi_Technologies_Receives_Nasdaq_Notific.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/defi-technologies-erhalt-benachrichtigungsschreiben-von-nasdaq-wegen-unterschreitung-des-mindestgebotspreises-302709968.html



10.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News