TORONTO, 10. März 2026 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies Inc. (das "Unternehmen" oder "DeFi Technologies") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ein Finanztechnologieunternehmen, das eine Brücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentralen Finanzen ("DeFi") schlägt, gab heute bekannt, dass es von The Nasdaq Stock Market LLC ("Nasdaq") ein auf den 5. März 2026 datiertes Schreiben erhalten hat. Darin wird das Unternehmen darüber informiert, dass der Mindestgebotspreis je Stammaktie zum 4. März 2026 während eines Zeitraums von 30 aufeinanderfolgenden Geschäftstagen unter 1,00 US-Dollar lag und das Unternehmen damit die in der Nasdaq Listing Rule 5550(a)(2) festgelegte Anforderung eines Mindestgebotspreises von 1,00 US-Dollar je Aktie nicht erfüllt hat (die "Mindestgebotspreis-Regel").
Gemäß Nasdaq Listing Rule 5810(c)(3)(A) hat das Unternehmen eine Frist von 180 Kalendertagen, also bis zum 1. September 2026, um die Mindestgebotspreis-Regel wieder zu erfüllen. Um die Regel wieder zu erfüllen, muss der Schlussgebotspreis der Stammaktien des Unternehmens mindestens zehn aufeinanderfolgende Geschäftstage lang bei mindestens 1,00 US-Dollar je Stammaktie liegen, wobei Nasdaq dies nach eigenem Ermessen in der Regel auf bis zu 20 aufeinanderfolgende Geschäftstage ausdehnen kann. Wenn zu irgendeinem Zeitpunkt der Schlussgebotspreis der Stammaktien des Unternehmens innerhalb dieses 180-Tage-Zeitraums mindestens zehn aufeinanderfolgende Geschäftstage lang bei mindestens 1,00 US-Dollar liegt, wird Nasdaq dem Unternehmen die wiederhergestellte Einhaltung der Regel schriftlich bestätigen und die Angelegenheit abschließen.
Falls das Unternehmen bis zum 1. September 2026 die Regel nicht wieder erfüllt, kann es unter Umständen Anspruch auf eine zusätzliche Frist von 180 Kalendertagen haben. Um dafür in Betracht zu kommen, muss das Unternehmen die Voraussetzung für die fortgesetzte Notierung hinsichtlich des Marktwerts der im Streubesitz befindlichen Aktien sowie alle übrigen Erstzulassungsvoraussetzungen des Nasdaq Capital Market erfüllen, mit Ausnahme der Gebotspreisanforderung. Darüber hinaus muss es Nasdaq schriftlich mitteilen, dass es beabsichtigt, den Mangel während des zweiten Compliance-Zeitraums zu beheben, gegebenenfalls auch durch einen umgekehrten Aktiensplit. Sollte das Unternehmen nicht für den zweiten Compliance-Zeitraum infrage kommen oder Nasdaq zu dem Schluss gelangen, dass der Mangel in diesem Zeitraum nicht behoben werden kann, wird Nasdaq dem Unternehmen schriftlich mitteilen, dass die Börsennotierung seiner Stammaktien beendet werden soll. Im Falle einer solchen Mitteilung kann das Unternehmen gegen die Entscheidung von Nasdaq, die Börsennotierung seiner Stammaktien zu beenden, Einspruch einlegen. Es gibt jedoch keine Gewähr dafür, dass Nasdaq dem Antrag des Unternehmens auf eine Fortsetzung der Notierung stattgeben wird.
Diese Pressemitteilung wird gemäß Nasdaq Listing Rule 5810(b) veröffentlicht, die eine umgehende Offenlegung des Erhalts einer Mitteilung über eine Nichteinhaltung verlangt. Der Erhalt des Nasdaq-Benachrichtigungsschreibens hat keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Notierung der Stammaktien des Unternehmens am Nasdaq Capital Market, und die Stammaktien werden weiterhin ohne Unterbrechung unter dem Symbol "DEFT" gehandelt.
Das Unternehmen beabsichtigt, den Schlussgebotspreis seiner Stammaktien weiter zu beobachten und kann gegebenenfalls verfügbare Optionen prüfen, um die Mindestgebotspreis-Regel wieder zu erfüllen. Es gibt keine Gewähr dafür, dass das Unternehmen die Mindestgebotspreis-Regel wieder erfüllen wird oder anderweitig mit anderen Nasdaq Listing Rules im Einklang steht.
Informationen zu DeFi Technologies
Tochtergesellschaften von DeFi Technologies
Informationen zu Valour
Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen "Valour") emittieren börsengehandelte Produkte ("ETPs"), die es privaten und institutionellen Anlegern ermöglichen, auf einfache und sichere Weise über ihr herkömmliches Bankkonto auf digitale Vermögenswerte zuzugreifen. Valour ist Teil des Geschäftsbereichs Asset Management von DeFi Technologies. Weitere Informationen zu Valour, zur Anmeldung oder zu Updates finden Sie auf valour.com.
Informationen zu Reflexivity Research
Reflexivity Research LLC ist ein führendes Forschungsunternehmen, das sich auf die Erstellung hochwertiger, detaillierter Forschungsberichte für die Bitcoin- und Digital-Asset-Branche spezialisiert hat und Investoren wertvolle Einblicke bietet. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.reflexivityresearch.com/
Informationen zu Stillman Digital
Stillman Digital ist ein führender Liquiditätsanbieter für digitale Vermögenswerte, der grenzenlose Liquiditätslösungen für Unternehmen anbietet und sich auf branchenführende Handelsausführung, Abwicklung und Technologie konzentriert. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.stillmandigital.com.
