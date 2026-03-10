Nasdaq Livetrading | Volatile US-Eröffnung professionell analysiert

Anzeige / Werbung

Aufzeichnung des heutigen Webinars:

Im ersten Livetrading dieser Woche analysieren wir die US-Eröffnung im Nasdaq im Livetrading und schauen uns an, wie sich der Markt nach wichtigen geopolitischen Nachrichten und erhöhter Volatilität entwickelt. Besonders im Fokus stehen die Reaktionen der Marktteilnehmer auf aktuelle Ereignisse sowie die Auswirkungen auf die kurzfristige Marktstruktur. Gemeinsam betrachten wir, welche Chancen und Risiken sich daraus für Intraday-Trader ergeben.

Während der US-Open analysieren wir wichtige Unterstützungen, Widerstände und mögliche Trading-Szenarien im Nasdaq. Dabei zeige ich Schritt für Schritt, wie ich den Chart lese, welche Überlegungen hinter möglichen Trades stehen und wie sich der Markt im Verlauf der ersten Handelsphase entwickelt.

Zusätzlich besprechen wir Marktpsychologie, Volatilität und die Bedeutung politischer Börsen für den kurzfristigen Handel. Gerade bei starken Nachrichtenlagen können schnelle Bewegungen entstehen, die für Trader interessante Setups liefern.

Ab heute live interaktiv dabei sein:

Jetzt kostenlos anmelden

Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.