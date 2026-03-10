Nach starken Vorgaben vom Vortag ist die Erholungsbewegung an der Wall Street wieder ins Stocken geraten. Sowohl der Dow Jones als auch der S&P 500 gingen mit leichten Verlusten aus dem Handel. Mit Argusaugen verfolgen die Marktteilnehmer indes die stark schwankenden Öl-Preise, die über das Wochenende regelrecht durch die Decke gegangen sind. Ein Tweet sorgte zudem für Verwirrung.US-Energieminister Chris Wright teilte über den Kurznachrichtendienst X mit, die US-Marine erfolgreich einen Öltanker ...Den vollständigen Artikel lesen ...
