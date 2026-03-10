EQS-News: Hyundai Mobis / Schlagwort(e): Expansion

Hyundai Mobis nimmt ungarisches Werk in Betrieb, um Fahrwerksmodule an einen deutschen Premium-Automobilhersteller zu liefern



10.03.2026 / 21:35 CET/CEST

- Mobis errichtete in Ungarn ein neues Werk, das sich auf die Lieferung von Fahrwerksmodulen für Elektro- und Hybridfahrzeuge an einen europäischen OEM spezialisiert hat.

- Das Unternehmen sicherte sich den zusätzlichen Auftrag aufgrund seiner langjährigen Erfahrung in der Lieferung von Fahrwerksmodulen für die nordamerikanischen Modelle eines deutschen Premium-Automobilherstellers seit 2022 sowie seiner anerkannten Produktionstechnologie und Qualitätswettbewerbsfähigkeit.

- Ungarn entwickelt sich zügig zu einem Zentrum der Automobilproduktion in Osteuropa... Mobis maximiert die Liefereffizienz, indem es den neuen Standort in der Nähe seiner Kunden errichtet. SEOUL, Südkorea, 10. März 2026 /PRNewswire/ -- Hyundai Mobis gab am 10. bekannt, dass es in Ungarn eine neue Produktionsstätte für einen globalen Kunden errichtet hat, die nun vollständig in Betrieb ist. Seit 2022 liefert Hyundai Mobis über sein Werk in Alabama (USA) Fahrwerksmodule (komplette Vorder- und Hinterachsen) an die Mercedes-Benz AG. Das Unternehmen hat nun ein weiteres Werk in Europa fertiggestellt, um die Lieferungen an denselben Automobilhersteller auszuweiten. Das Fahrwerksmodul ist ein Oberbegriff für die unter der Karosserie montierten Teile, wie beispielsweise das Lenk-, Brems- und Federungssystem. Es bezieht sich auch auf die Gesamtheit der Teile für diese Systeme, die auf dem Rahmen montiert sind. Die neue Produktionsstätte von Hyundai Mobis in Kecskemét befindet sich in Zentralungarn in der Nähe des Kundenstandorts. Das Werk erstreckt sich über eine Fläche von etwa 50.000 Quadratmetern und arbeitet nach dem Just-In-Sequence-System (JIS), das eine Echtzeitverarbeitung von Produktionsplänen für die sofortige Fertigung und Lieferung ermöglicht. Das Vertrauen, das Hyundai Mobis durch seine nachgewiesene Leistungsbilanz in Bezug auf stabile Lieferungen, fortschrittliche Produktionstechnologie und starke Wettbewerbsfähigkeit in Sachen Qualität in seinem Werk in Alabama in Nordamerika erworben hat, hat zu zusätzlichen Lieferungen in Europa geführt. Das ungarische Werk wird zunächst Fahrwerksmodule für die Elektro- und Hybridfahrzeuge des deutschen Premium-Automobilherstellers liefern. Es verfügt über flexible Produktionslinien, die eine gemischte Produktion von Komponenten für Elektro-, Hybrid- und Verbrennungsmotoren ermöglichen und eine schnelle Reaktion auf unterschiedliche Produktionspläne der Kunden gewährleisten. Ungarn entwickelt sich rasch zu einem Zentrum der Automobilproduktion in Osteuropa. Das Land produziert jährlich mehr als 500.000 Neufahrzeuge und beherbergt zahlreiche weltweit führende Automobilhersteller. Große deutsche Hersteller betreiben bereits Produktionsstätten, während chinesische Automobilhersteller und Batterieunternehmen umfangreiche Investitionen tätigen. Auch koreanische Batterieunternehmen verstärken ihre Präsenz durch zusätzliche Investitionen, um die wachsenden Marktchancen zu nutzen. Hyundai Mobis unterhält derzeit Produktionsstätten in der Tschechischen Republik, der Slowakei und der Türkei, um Hyundai Motor und Kia mit Modulen und Kernkomponenten zu beliefern. Das neu errichtete Werk in Ungarn wird jedoch als dedizierte Produktionsstätte für globale Kunden dienen. Darüber hinaus bereitet Hyundai Mobis die Aufnahme des Vollbetriebs in seinem Werk in Spanien vor, um einen weiteren großen globalen Automobilhersteller mit Batteriesystemen zu beliefern. Mit dieser Erweiterung wird das Unternehmen insgesamt fünf Produktionsstätten in Europa unterhalten, darunter die drei bestehenden Werke, die Hyundai Motor und Kia beliefern. Durch den Aufbau stabiler lokaler Produktionskapazitäten erwartet Hyundai Mobis eine weitere Stärkung seiner Wettbewerbsfähigkeit in der Region.

(ENDE) Informationen zu Hyundai Mobis Hyundai Mobis ist die weltweite Nr. 6 bei den Automobilzulieferern mit Hauptsitz in Seoul, Korea. Das Unternehmen verfügt über herausragende Fachkenntnisse in den Bereichen Sensoren, Sensorfusion in Steuergeräten und Softwareentwicklung für die Sicherheitssteuerung. Zu den Produkten des Unternehmens gehören auch verschiedene Komponenten für Elektrifizierung, Bremsen, Fahrwerk und Aufhängung, Lenkung, Airbags, Beleuchtung und Automobilelektronik. Hyundai Mobis hat seine Forschungs- und Entwicklungszentrale in Korea und verfügt über vier Technologiezentren in den Vereinigten Staaten, Deutschland, China und Indien. Weitere Informationen finden Sie auf der Website http://www.mobis.com . Medienkontakt

Choon Kee Hwang: ckhwang@mobis.com

Jihyun Han: jihyun.han@mobis.com Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1166884/hyundaimobis_CI_Logo.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/hyundai-mobis-nimmt-ungarisches-werk-in-betrieb-um-fahrwerksmodule-an-einen-deutschen-premium-automobilhersteller-zu-liefern-302710051.html



