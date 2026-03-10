EQS-Ad-hoc: Gerresheimer AG / Schlagwort(e): Jahresabschluss / Verschiebung der Veröffentlichung

Gerresheimer AG: Veröffentlichung des Jahres- und des Konzernabschlusses 2025 erst nach dem 31. März 2026, SDAX-Ausscheiden, Verschiebung Hauptversammlung Düsseldorf, 10. März 2026. Die Gerresheimer AG (ISIN: DE000A0LD6E6, "Gerresheimer") ist nach heutiger Abstimmung mit ihrem Abschlussprüfer zu dem Schluss gekommen, dass der testierte Jahres- und der Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2025 nicht bis zum 31. März 2026, sondern erst später veröffentlicht werden wird. Die Aufstellung des Jahres- und Konzernabschlusseses 2025 verzögert sich, da die derzeit laufenden Untersuchungen einer zweiten externen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Blick auf Geschäftsvorgänge im Geschäftsjahr 2024 und 2025 und die Aufbereitung für die Abschlussprüfung erforderlichen Unterlagen länger als erwartet dauern. Der Vorstand strebt an, den testierten Jahres- und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2025 im Juni 2026 zu veröffentlichen. Die Verzögerung der Veröffentlichung des Jahres- und der Konzernabschlusses 2025 wird voraussichtlich zu einem Ausschluss der Gerresheimer-Aktie aus dem SDAX der Deutsche Börse AG führen. Infolge der späteren Veröffentlichung des Jahres- und der Konzernabschlusses 2025 verschiebt sich auch die für den 16. April 2026 angekündigte Veröffentlichung der Quartalsmitteilung für das erste Quartal 2026. Die Gesellschaft wird über einen neuen Termin so bald wie möglich informieren. Als Folge der späteren Offenlegung des testierten Jahres- und Konzernabschlusses kann die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft nicht, wie ursprünglich geplant, am 3. Juni 2026 stattfinden. Die Gesellschaft wird über den neuen Termin so bald wie möglich informieren. Die Gesellschaft hat Gespräche mit ihren Kreditgebern aufgenommen, um eine Verlängerung der in den Finanzierungsverträgen festgelegten Vorlagepflichten des testierten Jahres- und Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2025 zu vereinbaren. _______________________ Ende der Insiderinformation Kontakt Gerresheimer AG Investor Relations Guido Pickert

