Dienstag, 10.03.2026
10.03.2026 21:51 Uhr
MÄRKTE USA/Wall Street kaum bewegt - Ölpreise deutlich unter Druck

DJ MÄRKTE USA/Wall Street kaum bewegt - Ölpreise deutlich unter Druck

DOW JONES--Mit dem Absturz der Ölpreise ist die Wall Street am Dienstag zumindest temporär ins Plus vorgerückt. Zum Handelsschluss wurden leichte Abgaben verbucht. Es hielt sich weiter Skepsis über ein baldiges Ende des Iran-Krieges, wie es US-Präsident Donald Trump am Vortag in Aussicht gestellt hatte. Denn US-Kriegsminister Pete Hegseth hatte andere Signale ausgesandt und Israel hielt am Kriegsziel eines Regimewechsels im Iran fest. Dennoch gaben die Erdölpreise zunächst um einen zweistelligen Prozentwert nach. Meldungen, die US-Marine habe Öltanker erfolgreich durch die Straße von Hormus eskortiert, blieben unbestätigt - in der Folge reduzierten die Ölpreise ihre Abgaben auf 8 bis 9 Prozent leicht, die Aktienkurse drehten wieder knapp ins Minus.

Der Dow-Jones-Index verlor 0,1 Prozent auf 47.707 Punkte, der S&P-500 gab 0,2 Prozent ab und die Nasdaq-Indizes stagnierten. An der Nyse wurden 1.311 (Montag: 1.235) Kursgewinner gezählt, denen 1.446 (1.539) -verlierer gegenüberstanden. Unverändert schlossen 64 (54) Titel. Neben der vagen Hoffnung auf ein baldiges Kriegsende wurde der Ölpreis auch durch die Internationale Energie-Agentur (IEA) gedrückt. Denn die IEA berief ein außerordentliches G7-Treffen zur Freigabe strategischer Ölreserven ein. Des Weiteren hatte Saudi-Arabien eine erhöhte Kapazitätsauslastung der saudischen Ost-West-Pipeline bekannt gegeben. Denn mittels dieser Pumpleitung entfallen Schiffspassagen durch die Seestraße von Hormus, die angesichts iranischer Drohungen als extrem gefährlich gilt. "Der wahre Test für die Ölpreise wird sein, wann und ob Tanker die Straße von Hormus wieder sicher durchqueren", warnte Analyst Dennis Kissler von BOK Financial.

Die Notierungen am Anleihemarkt sanken am langen Ende des Marktes leicht. Für die Rendite zehnjährigen US-Staatsanleihen ging es um 2 Basispunkte auf 4,15 Prozent nach oben. Der noch immer hohe Ölpreis hielt Inflationssorgen am Köcheln und dämpfte womöglich Spielraum für Zinssenkungen. Der Dollar baute seine Vortagesverluste weiter aus - der Dollar-Index verlor 0,3 Prozent. Der Greenback hatte zuletzt von seinem Status als "sicherer Hafen" profitiert. Wäre der Dollar ein unangefochten sicherer Hafen, wäre er deutlich stärker gestiegen, zogen die TD-Analysten die Rolle des Greenbacks in Zweifel. Der Goldpreis stieg gestützt vom gefallenen Dollar. Die Feinunze verteuerte sich um 1,1 Prozent.

Unter den Einzelaktien standen die Geschäftszahlen für das dritte Quartal von Oracle nach der Schlussglocke im Fokus. Die Aktie war seit ihrem Höchststand im September angesichts der Sorgen über den KI-Boom stark gefallen - nun büßte der Kurs weitere 1,4 Prozent ein. Hewlett Packard Enterprise gaben nach Geschäftsausweis zur ersten Periode um 3,2 Prozent nach. Zwar hatte der Konzern einen Einnahmesprung im Netzwerkgeschäft verbucht, die Entwicklung in den wichtigen Bereichen Cloud und KI verlangsamte sich aber.

Die Aktie der deutschen Biontech sackte um 17,9 Prozent ab. Das Unternehmen war im vierten Quartal in die roten Zahlen gerutscht. Auch der Ausblick habe nicht überzeugt, hieß es. Schwerer belastete aber, dass die Gründer ihren Rückzug aus dem Biotechnologie-Unternehmen angekündigt hatten, wie es hieß.

Kohl's verloren 1,5 Prozent - der Kaufhauskonzern wartete mit besser als gedacht ausgefallenen Quartalszahlen auf. Händler wie Ross, T.J. Maxx und Burlington haben Kohl's während des Weihnachtsgeschäfts offenbar Marktanteile abgenommen, wie die Analysten von JP Morgan bemängelten. Vertex sprangen nach positiven Studienergebnissen des Pharmakonzerns um 8,3 Prozent nach oben. Paramount Skydance rutschten nach einem negativen Kommentar durch Bank of America um 7,6 Prozent ab. 

=== 
INDEX      zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
DJIA      47.706,51  -0,1   -34,29    47.740,80 
S&P-500     6.781,50  -0,2   -14,49    6.795,99 
NASDAQ Comp  22.697,10  +0,0   +1,16    22.695,95 
NASDAQ 100   24.956,47  -0,0   -10,78    24.967,25 
 
US-Treasuries  Rendite  +/- Tageshoch    Tagestief 
2 Jahre       3,59 -0,01    3,59      3,53 
5 Jahre       3,74  0,00    3,74      3,67 
10 Jahre      4,15 +0,02    4,16      4,09 
 
DEVISEN     zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag Fr, 18:30 
EUR/USD      1,1612  -0,2  -0,0024     1,1636   1,1595 
EUR/JPY      183,49  +0,0   0,0600     183,43  182,9200 
EUR/CHF      0,904  -0,0  -0,0003     0,9043   0,9014 
EUR/GBP      0,8653  -0,0  -0,0003     0,8656   0,8660 
USD/JPY      158,01  +0,2   0,3700     157,64  157,7300 
GBP/USD      1,3416  -0,1  -0,0019     1,3435   1,3388 
USD/CNY      6,8766  -0,4  -0,0300     6,9066   6,8965 
USD/CNH      6,8797  -0,1  -0,0053     6,8850   6,9004 
AUS/USD      0,7116  +0,6   0,0043     0,7073   0,7014 
Bitcoin/USD  70.073,48  +1,6  1.073,01    69.000,47 68.244,64 
 
ROHÖL      zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex     86,25  -9,0   -8,52      94,77 
Brent/ICE      91,3  -7,7   -7,66      98,96 
 
Metalle     zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold      5.194,02  +1,1   57,11    5.136,91 
Silber       88,37  +1,6    1,37      87,01 
Platin     2.197,00  +0,7   14,86    2.182,14 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf

(END) Dow Jones Newswires

March 10, 2026 16:17 ET (20:17 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.