CALGARY, Alberta, March 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- De Havilland Aircraft of Canada (De Havilland Canada) gibt aktuelle Informationen zur De Havilland Canadair 515 (DHC-515) bekannt. Das Modell wird derzeit in den kanadischen Produktionsstätten des Unternehmens hergestellt.

De Havilland Canada produziert 22 Flugzeuge für europäische Kunden, darunter Kroatien, Spanien, Italien, Griechenland, Portugal und Frankreich. Zudem wurden kürzlich Verträge mit den kanadischen Provinzen Manitoba, Ontario und Alberta unterzeichnet. Diese Aufträge sind ein Beleg für die starke nationale und internationale Nachfrage nach dem weltweit einzigen speziell für die Brandbekämpfung entwickelten Amphibien-Löschflugzeug.

Die Produktion des ersten DHC-515-Flugzeugs schreitet planmäßig voran, wobei die Strukturmontage in unseren kanadischen Fertigungsstätten erfolgt. Das Cockpit und der Rumpf wurden kürzlich in unserer Fertigungsstraße für Flugzeugstrukturen in Calgary zu einem Vorderrumpf zusammengefügt. Des Weiteren haben wir die Montage des ersten DHC-515-Flügelkastens abgeschlossen, einer beeindruckenden 28,6 Meter langen Konstruktion.

De Havilland Canada freut sich, ein neues Video zu veröffentlichen, das die Fertigungs- und Montageprozesse in den kanadischen Werken des Unternehmens zeigt. Das Video gewährt einen Einblick in die Abläufe und verdeutlicht die Fortschritte, die Präzision und das Engagement, welche die Produktion vorantreiben. Von den wichtigen Meilensteinen in der Montage bis hin zu den kompetenten Teams, die den kontinuierlichen Betrieb gewährleisten, spiegelt das Filmmaterial die anhaltende Dynamik und das Bestreben nach Exzellenz im gesamten kanadischen Geschäftsbereich von DHC wider.

Sehen Sie sich das ganze Video an, um einen Eindruck von unseren Teams und Produktionsstätten zu bekommen.

Über De Havilland Aircraft of Canada Limited

De Havilland Aircraft of Canada Limited (De Havilland Canada) gilt als Eckpfeiler der kanadischen Luft- und Raumfahrtinnovation. Das Unternehmen entwickelt, baut und wartet Flugzeuge in Kanada für den weltweiten Markt. Jedes von uns gebaute Flugzeug generiert wertvolle Arbeitsplätze, fördert die nationale Luft- und Raumfahrtindustrie und trägt zu einer wettbewerbsfähigen und expandierenden Wirtschaft bei.?

In Kanada gebaut. Für die Welt gemacht.

De Havilland Canada ist weltweit für seine robuste, zuverlässige Leistung und seinen außergewöhnlichen Kundenservice bekannt. Das Unternehmen hat bisher mehr als 5.000 Flugzeuge an Betreiber weltweit ausgeliefert. Unsere Flugzeuge verbinden Menschen und Orte - von den entlegensten Gemeinden bis zu den großen Luftverkehrsknotenpunkten - und befördern jedes Jahr Millionen von Passagieren und wichtige Frachtgüter.?

Die Flugzeuge von De Havilland Canada sind für den Einsatz unter härtesten Bedingungen gemacht. Sie werden für viele verschiedene Missionen eingesetzt, darunter Löschflüge, Such- und Rettungsaktionen, medizinische Evakuierungen, Überwachungsflüge und vieles mehr. Unser fast hundertjähriges Vermächtnis wird von einer Belegschaft getragen, die sich in Kanada mit Leidenschaft der Zukunft der regionalen und missionsorientierten Luftfahrt verschrieben hat.?

Weitere Informationen finden Sie unter: www.dehavilland.com