Die europäische Rohstofflandschaft ordnet sich neu. Über Jahrzehnte verließ sich die Industrie auf billige Importe aus Übersee. Doch diese Zeiten der naiven Globalisierung sind endgültig vorbei. Um die Abhängigkeit von unsicheren Lieferketten zu beenden und das Überleben der Industrie zu sichern, rückt die heimische Gewinnung kritischer Metalle in den Fokus. Die Europäische Kommission hat mit dem Critical Raw Materials Act und dem ambitionierten RESourceEU-Aktionsplan klare Ziele definiert: Bis 2030 sollen 10 % des Abbaus und 40 % der Verarbeitung kritischer Metalle innerhalb der EU stattfinden. In diesem Umfeld feiert der europäische Zink- und Silber-Sektor ein Comeback. Während Zink historisch vor allem im Bauwesen gefragt war, ist es heute für den Korrosionsschutz von Windkraftanlagen unverzichtbar. Silber wird durch den gewaltigen Boom der Künstlichen Intelligenz (KI) und den Bau von Rechenzentren sogar zum kritischen Industriemetall. Insbesondere Irland etabliert sich in dieser Phase als Rohstoff-Region. Das Land verfügt über eine der weltweit produktivsten geologischen Provinzen für hochgradige Basismetalle und besticht durch exzellente geowissenschaftliche Daten aus dem sogenannten Tellus-Programm. Etablierte Bergbau-Riesen wie Boliden und Glencore setzen Standards, während aufstrebende Explorer wie Group Eleven Resources mit spektakulären Entdeckungen glänzen und Anlegern äußerst lukrative Einstiegschancen bieten.

