Wagrain-Kleinarl (ots) -Die World Snowboard Federation (WSF) verlegt ihren Hauptsitz nach Wagrain-Kleinarl im Salzburger Land. Damit entsteht eine langfristige Partnerschaft, die Sport, Tourismus und alpine Lebensqualität auf einzigartige Weise verbindet. Es gibt gute Gründe, dass Wagrain-Kleinarl nun offiziell zum "Home of Snowboarding" wird.Die 2002 gegründete WSF ist der weltweite Dachverband für Snowboarden im Nachwuchs- und Amateurbereich. Mit dem neuen Standort rückt der Verband direkt in eine der vielseitigsten Wintersportregionen der Alpen, die für perfekte Bedingungen während der gesamten Saison steht: Moderne Liftanlagen, hohe Schneesicherheit und innovative Beschneiungssysteme sowie ein außergewöhnlich breites Angebot für alle Facetten des Wintersports. Wagrain-Kleinarl vereint alles, was Wintersportdestinationen anstreben. Ein zentraler Leuchtturm des Wintersportangebots ist der Absolut Park, einer der führenden Snowparks der Welt und Hotspot der Freestyle-Szene. Mit Elite-Events wie dem Spring Battle und dem Jib King zieht die Region jährlich die internationalen Top-Rider an. Zahlreiche Nationalteams nutzen die Anlagen bereits als Trainingsstandort.Mit dem neuen globalen Slogan "Home of Snowboarding" unterstreicht die WSF diesen Anspruch ab Februar 2026. Gemeinsam wird die Botschaft in die Welt getragen: Hier schlägt das Herz des Snowboardens, hier wird Snowboardkultur gelebt - und hier erleben Gäste Wintersport in seiner gesamten Vielfalt. WSF-Präsident Reto Lamm betont: "Mit Wagrain-Kleinarl gewinnt die World Snowboard Federation nicht nur einen neuen Standort, sondern ein starkes sportliches Umfeld mit internationaler Strahlkraft. Die Region lebt Snowboarden in all seinen Facetten, vom Nachwuchs bis zur Weltspitze. Diese Nähe zur Community, zu Trainingsmöglichkeiten und zu innovativen Eventformaten bieten ideale Voraussetzungen für die Weiterentwicklung unseres Sports."Stefan Passrugger, Tourismusdirektor von Wagrain-Kleinarl, ergänzt: "Dass die World Snowboard Federation künftig ihren Sitz in Wagrain-Kleinarl hat, ist eine großartige Bestätigung für unsere Region als Wintersportdestination von Weltrang. Mit dem Absolut Park, unseren erstklassigen Infrastrukturen und einer leidenschaftlichen Snowboard-Community bieten wir das perfekte Zuhause für den internationalen Verband. Diese Partnerschaft eröffnet uns die Chance, Wagrain-Kleinarl weltweit noch stärker als das zu positionieren, was es bereits ist: Ein Ort, an dem Snowboardkultur nicht nur stattfindet, sondern zuhause ist."Die Partnerschaft startet mit einem Vertrag über fünf Jahre. Wagrain-Kleinarl stellt moderne Büro- und Infrastrukturlösungen bereit und schafft damit die Grundlage für eine enge Zusammenarbeit zwischen dem internationalen Verband und der Tourismusdestination. Darüber hinaus umfasst die Kooperation zahlreiche gemeinsame Projekte - von nationalen und internationalen Snowboard-Bewerben über Kongresse und Schulungen bis hin zu Jahresversammlungen sowie weiteren sportlichen und touristischen Initiativen. Die Umsetzung startet nach den finalen Beschlussfassungen in den zuständigen Gremien beider Organisationen; die offizielle Sitzverlegung erfolgt nach den behördlichen Genehmigungen.Mit diesem Schritt positioniert sich Wagrain-Kleinarl klar als globales Zentrum des Snowboardens. Die Partnerschaft mit der World Snowboard Federation ist ein Leuchtturmprojekt für den alpinen Wintertourismus und vereint Spitzensport, Nachwuchsförderung und unvergessliche Urlaubserlebnisse. Die WSF freut sich darauf, ganz nah an der Community, ganz nah am Berg und ganz nah an einem der weltweit führenden Snowparks zu sein: im neuen "Home of Snowboarding" Wagrain-Kleinarl.