NEW YORK (dpa-AFX) - Vor dem Hintergrund des Kriegs im Nahen Osten kommt der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen an diesem Mittwoch zu einer Dringlichkeitssitzung über die Lage im Libanon zusammen. Das mächtigste Gremium der UN soll unter US-amerikanischem Vorsitz ab 15.00 Uhr MEZ in New York tagen. Der Rat soll auch über einen von Bahrain im Namen der Länder des Golfkooperationsrates eingebrachten Resolutionsentwurf abstimmen, hieß es aus Diplomatenkreisen.

Die Golfstaaten sehen sich weiterhin Angriffen mit Raketen und Drohnen aus dem Iran ausgesetzt. Der Entwurfstext fordert unter anderem die sofortige Einstellung der iranischen Angriffe auf die Golfstaaten und andere Nachbarstaaten Irans sowie des Einsatzes von Stellvertretergruppen. Die libanesische Hisbollah-Miliz und die Huthi-Miliz im Jemen sind etwa Verbündete des Iran.

Als Reaktion auf die Tötung des iranischen obersten Führers Ajatollah Ali Chamenei hatte die Hisbollah vor gut einer Woche wieder Raketen auf Israel abgefeuert. Seitdem greift das israelische Militär im größeren Umfang im Libanon an. Der israelisch-amerikanische Militäreinsatz im Iran hatte vor anderthalb Wochen begonnen./apo/DP/mis