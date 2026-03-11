Warum Staaten ihre Goldreserven massiv ausbauen, welche strukturellen Kräfte die Edelmetallmärkte antreiben - und weshalb Silber aus charttechnischer Sicht vor einer besonders spannenden Phase stehen könnte.

Erstveröffentlichung: 11.03.2026, 5:44 Uhr Zürich/Berlin

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

an den Finanzmärkten gibt es Entwicklungen, die man nicht als normales Tagesrauschen abtun sollte. Eine davon spielt sich seit geraumer Zeit im Edelmetallsektor ab und sie hat es in sich: Zentralbanken rund um den Globus kaufen Gold in einem Ausmaß, das selbst erfahrene Marktbeobachter aufhorchen lässt.

Das ist kein Zufall. Und schon gar keine Randnotiz. Wenn Staaten in großem Stil Gold in ihre Reserven legen, tun sie das nicht aus Nostalgie, sondern aus Vorsicht. Gold steht in unsicheren Zeiten für das, was viele andere Anlageklassen nicht mehr in gleichem Maß bieten: Vertrauen, Stabilität und Unabhängigkeit.

Für Anleger ist das ein wichtiges Signal. Denn wenn das Fundament unter dem Edelmetallmarkt stärker wird, lohnt sich der Blick nicht nur auf Gold, sondern auch auf Silber. Gerade Silber könnte in den kommenden Jahren besonders spannend werden, weil hier monetäre Nachfrage und industrielle Knappheit zusammenlaufen.

Auf einen Blick:

Gold profitiert von einer starken, strategischen Nachfrage durch Zentralbanken.

Silber vereint Edelmetallcharakter mit wachsender Industrienachfrage.

Bei Aktien rücken Sierra Madre Gold & Silver, Gold X2 Mining, Endeavour Silver und Skeena Gold + Silver in den Fokus.

Warum Gold plötzlich wieder so wichtig ist!

Gold hat über Jahrtausende hinweg eine besondere Rolle im Finanzsystem gespielt. Auch heute bleibt das Edelmetall für Zentralbanken ein zentraler Baustein der Währungsreserven. Im Unterschied zu Staatsanleihen oder Fremdwährungen trägt Gold kein Gegenparteirisiko. Es ist ein realer Vermögenswert, der nicht vom Zahlungsversprechen eines Staates oder einer Bank abhängt.

Genau das macht Gold in einer Zeit geopolitischer Spannungen, wachsender Staatsverschuldung und zunehmender Unsicherheit so wertvoll. Viele Länder wollen ihre Reserven breiter aufstellen und die Abhängigkeit von einzelnen Währungen reduzieren. Gold wird dabei immer stärker als neutraler Anker gesehen - als Vermögenswert, der weltweit anerkannt ist und nicht von politischen Entscheidungen eines einzelnen Landes abhängt.

Das verändert das Marktbild. Denn wenn Zentralbanken Gold kaufen, verschwindet dieses Metall meist für lange Zeit aus dem frei verfügbaren Angebot. Es landet nicht in spekulativen Händen, sondern in staatlichen Tresoren. Genau diese strukturelle Nachfrage kann den Markt langfristig stützen.

Quelle: Stockcharts.com

Auch aus charttechnischer Sicht bleibt Gold hochinteressant. Der Spot-Goldpreis notiert bei rund 5.130 USD je Unze und befindet sich weiterhin in einem klaren Aufwärtstrend. Der Kurs liegt deutlich über den wichtigsten gleitenden Durchschnitten. Der 50-Tage-Durchschnitt bei etwa 4.869 USD dient als kurzfristige Unterstützung, während der 200-Tage-Durchschnitt bei rund 3.994 USD den langfristigen Trend absichert.

Nach der starken Rallye zu Jahresbeginn läuft derzeit eine Konsolidierung auf hohem Niveau. Das ist in einem intakten Aufwärtstrend nichts Ungewöhnliches. Im Gegenteil: Solche Phasen sind oft nötig, damit der Markt neue Kraft sammeln kann.

Worauf Anleger jetzt achten sollten!

Der RSI liegt mit rund 54 Punkten im neutralen Bereich. Gold ist also weder überkauft noch überverkauft. Das lässt Raum für eine neue Aufwärtsbewegung. Auch der MACD stabilisiert sich nach der vorherigen Korrektur, was auf eine mögliche nächste Trendbewegung hindeutet.

Besonders wichtig bleibt die Zone um 5.400 USD. Ein Ausbruch darüber wäre ein starkes technisches Signal für die nächste Aufwärtswelle. Auf der Unterseite bleibt der Bereich um 4.900 USD die erste wichtige Unterstützung. Erst Kurse nahe 4.000 USD würden den langfristigen Bullenmarkt ernsthaft infrage stellen.

Wer aber nicht nur auf das Metall selbst, sondern auf den möglichen Unternehmenshebel setzen möchte, sollte solche Namen im Blick behalten. Gerade in starken Goldphasen reagieren gut positionierte Entwickler und Wachstumsunternehmen oft besonders dynamisch auf steigende Preise.

Goldaktien, die wir interessant finden!

Sierra Madre Gold & Silver - https://www.commodity-tv.com/play/sierra-madre-gold-and-silver-update-on-stage-1-expansion-and-next-steps-at-the-del-toro-project/ - zählt zu den spannenden Namen im Edelmetallbereich. Das Unternehmen ist eine interessante Adresse für Anleger, die neben der Goldstory auch einen zusätzlichen Edelmetallhebel suchen und dabei auf ein aussichtsreiches, wachstumsorientiertes Unternehmen setzen wollen.

Gold X2 Mining - https://www.commodity-tv.com/play/gold-x2-mining-strong-pea-and-more-resources-for-the-moss-gold-project-in-canada/ - ist ebenfalls ein Unternehmen, das man im Auge behalten sollte. Der Fokus liegt auf dem zu 100% kontrollierten Moss-Gold-Projekt in Ontario, womit das Unternehmen in einem attraktiven Goldumfeld zusätzlichen Hebel auf eine positive Goldstory bieten kann.

Und Silber? Das wird richtig spannend!

So faszinierend Gold auch ist, aber noch mehr Dynamik könnte von Silber ausgehen. Der Grund ist einfach: Silber vereint zwei Welten. Einerseits ist es ein klassisches Edelmetall und damit ein möglicher Wertspeicher. Andererseits ist es ein gefragtes Industriemetall, das in immer mehr Zukunftsbereichen benötigt wird, von Elektronik und Photovoltaik über Sensorik bis hin zu modernen Energiesystemen und Rechenzentren.

Gerade diese Doppelfunktion macht Silber so besonders. Wenn die industrielle Nachfrage steigtund gleichzeitig Investoren stärker auf den Markt aufmerksam werden, kann das verfügbare Angebot schnell enger werden. In solchen Phasen entstehen oft die kräftigsten Preisbewegungen.

Hinzu kommt: Der Silbermarkt ist deutlich kleiner als der Goldmarkt. Das klingt zunächst nach einem Detail, ist für Anleger aber enorm wichtig. Denn kleinere Märkte reagieren auf Kapitalzuflüsse oft spürbar dynamischer. Genau deshalb wird Silber in starken Edelmetallphasen häufig zum eigentlichen Beschleuniger.

Quelle: Stockcharts.com

Der Silberpreis notiert aktuell bei rund 87 USD und bleibt damit ebenfalls in einem übergeordneten Aufwärtstrend. Der 50-Tage-Durchschnitt bei etwa 85,50 USD liegt nahe am aktuellen Kurs und dient als kurzfristige Orientierung. Der 200-Tage-Durchschnitt bei rund 54,60 USD unterstreicht, wie klar der langfristige Trend weiterhin nach oben zeigt.

Nach dem sehr dynamischen Anstieg seit Mitte 2025 läuft Silber derzeit seitwärts innerhalb des Trends. Das wirkt eher wie eine Atempause als wie echte Schwäche.

Die Schlüsselmarken im Silbermarkt!

Der RSI liegt mit rund 52 Punkten im neutralen Bereich. Auch hier ist der Markt also nicht überhitzt. Der MACD stabilisiert sich nach der vorangegangenen Korrektur, was gut zu einem Markt passt, der gerade Kraft für den nächsten Impuls sammelt.

Die zentrale Marke auf der Oberseite liegt bei rund 95 USD. Ein nachhaltiger Ausbruch darüberwäre ein starkes technisches Signal und könnte den Weg in Richtung neuer Hochs oder sogar in den dreistelligen Bereich öffnen. Auf der Unterseite bleiben 65 USD und 55 USD die entscheidenden Unterstützungen.

Gerade diese Mischung macht den Silbersektor so reizvoll. Wer auf steigende Silberpreise setzt, findet nicht nur beim Metall selbst Chancen, sondern auch bei Unternehmen, die von höheren Preisen und wachsender Marktaufmerksamkeit überproportional profitieren können.

Silberaktien mit zusätzlichem "Turbo"!

Endeavour Silver - https://www.commodity-tv.com/play/endeavour-silver-cost-optimization-in-2026-and-eagerly-awaited-pitarrilla-pfs-coming-in-summer/ - gehört hier klar auf die Watchlist. Das Unternehmen ist ein bekannter Edelmetallproduzent und bietet Anlegern einen direkten operativen Hebel auf steigende Silberpreise. Genau solche Namen rücken in starken Silberphasen meist besonders schnell in den Fokus des Marktes.

Skeena Gold + Silver - https://www.commodity-tv.com/play/skeena-gold-and-silver-significant-re-rating-potential-as-all-permits-have-been-granted/ - ist ebenfalls hochinteressant, weil hier eine Goldstory mit einem gewichtigen Silberanteil zusammenkommt. Vor allem das Projekt Eskay Creek macht das Unternehmen spannend, da es Gold- und Silberpotenzial auf attraktive Weise miteinander verbindet.

Warum die Mischung aus Gold und Silber so reizvoll ist!

Gold und Silber erfüllen unterschiedliche Rollen. Und genau darin liegt ihre Stärke. Gold steht für monetäre Sicherheit, Stabilität und strategische Absicherung. Silber bringt zusätzlich einen Wachstumspotenzial mit, weil es unmittelbar vom technologischen und industriellen Fortschritt profitiert.

Wer Edelmetalle nur als Krisenschutz versteht, greift deshalb oft zu kurz. Gerade Silber ist eben nicht nur ein sicherer Hafen, sondern zugleich auch ein Metall der modernen Wirtschaft. Während Gold das ruhige Fundament bildet, ist Silber häufig der dynamische Beschleuniger.

Wie Anleger davon profitieren können?!

Für Anleger gibt es verschiedene Wege, an dieser Entwicklung teilzuhaben: über physische Bestände in Form von Münzen oder Barren, über börsengehandelte Produkte oder über Minenaktien. Letztere reagieren in starken Edelmetallphasen häufig besonders sensibel, weil steigende Metallpreise die Ertragskraft vieler Unternehmen direkt verbessern können.

Einen weiteren gigantisch guten und Einblick in das Thema Rohstoffe und deren Investmentmöglichkeiten erhalten Sie in dem folgenden Video mit der Rohstoff-Legende Rick Rule:

Quelle: https://www.commodity-tv.com/play/rick-rule-iran-mexico-dumb-money-todays-major-commodity-disruptions-and-how-to-avoid-them/

Fazit:

Der aktuelle Edelmetallmarkt erzählt eine größere Geschichte. Er erzählt von Staaten, die sich absichern wollen. Von Anlegern, die nach realen Werten suchen. Und von einem Silbermarkt, der plötzlich im Zentrum mehrerer Zukunftstrends zugleich steht.

Gold sendet das Signal der Sicherheit. Silber liefert möglicherweise den Turbo für den nächstendynamischen Schub. Genau diese Kombination macht den Sektor derzeit so spannend. Für Anleger lohnt es sich deshalb, beide Märkte genau im Blick zu behalten und bei den Aktien gezielt auf Unternehmen zu achten, die operativ oder über ihre Projektqualität zusätzlichen Hebel bieten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Hinweis: Die folgenden Markteinschätzungen sind Meinungsäußerungen. Aussagen zu Dritten beruhen - soweit angegeben - auf öffentlich zugänglichen Quellen; ohne Quellenangabe handelt es sich um subjektive Einschätzungen, nicht um überprüfte Tatsachenbehauptungen.













