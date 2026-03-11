Hinter dem unscheinbaren Gehäuse einer Batterie verbirgt sich das neue Schlachtfeld der Weltwirtschaft. Denn der Wettlauf um die Elektromobilität ist längst mehr als ein Ringen um die beste Reichweite. Es ist ein erbitterter Kampf um strategische Rohstoffe und die technologische Vormachtstellung, der über Gewinner und Verlierer der nächsten Dekade entscheiden wird. Während der Hunger nach Kupfer, Nickel und Lithium neue Förderprojekte erzwingt, prallen in dieser Arena die unterschiedlichsten Strategien aufeinander. Wir sehen uns die aktuelle Situation von BYD, Power Metallic Mines und Volkswagen an und analysieren Chancen und Risiken.Den vollständigen Artikel lesen ...
