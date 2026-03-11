Anzeige
Mittwoch, 11.03.2026
Dow Jones News
11.03.2026 06:27 Uhr
145 Leser
Artikel bewerten:
(0)

TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 11. März

DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 11. März 

=== 
*** 07:00 DE/Wacker Chemie AG, ausführliches Jahresergebnis 
     (11:00 BI-PK) 
  07:00 DE/Klöckner & Co SE, Jahresergebnis (09:30 BI-PK) 
*** 07:30 DE/Henkel AG & Co KGaA, Jahresergebnis 
     (9:00 Analystenkonferenz, 11:00 PK) 
*** 07:30 DE/Porsche AG, Jahresergebnis (08:00 Analystenkonferenz; 10:00 BI-PK) 
*** 07:30 DE/Rheinmetall AG, Jahresergebnis 
     (10:00 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:30 ES/Inditex SA, Jahresergebnis 
  07:30 DE/Uniper SE, Jahresergebnis (08:30 Analystenkonferenz; 11:00 BI-PK) 
  08:00 NL/ABN Amro Holding NV, Jahresergebnis 
*** 08:00 DE/Arbeitskostenindex 4Q 
*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) Februar 
     PROGNOSE:   +0,2% gg Vm/+1,9% gg Vj 
     vorläufig:  +0,2% gg Vm/+1,9% gg Vj 
     zuvor:    +0,1% gg Vm/+2,1% gg Vj 
     HVPI 
     PROGNOSE:   +0,4% gg Vm/+2,0% gg Vj 
     vorläufig:  +0,4% gg Vm/+2,0% gg Vj 
     zuvor:    -0,1% gg Vm/+2,1% gg Vj 
  08:00 DE/Inlandstourismus Januar 
  09:30 EU/EZB-Vizepräsident De Guindos, Teilnahme an Kamingespräch im Rahmen des 
     Events "Encuentro del Sector Financiero" 
  10:30 DE/Konjunkturbarometer des DIW - Deutsches Institut für 
     Wirtschaftsforschung 
  10:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 
  10:45 GB/Schatzkanzlerin Reeves erscheint vor Finanzausschuss 
  11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit Februar 2036 im Volumen von 
     5 Mrd EUR 
*** 13:30 US/Realeinkommen Februar 
*** 13:30 US/Verbraucherpreise Februar 
     PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,4% gg Vj 
     zuvor:  +0,2% gg Vm/+2,4% gg Vj 
     Verbraucherpreise Kernrate 
     PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,5% gg Vj 
     zuvor:  +0,3% gg Vm/+2,5% gg Vj 
*** 15:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information 
     Administration (EIA) Vorwoche 
*** 16:10 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Vorlesung an der Frankfurt School of 
     Finance and Management 
 
***   - US/US-Präsident Trump, Rede zur Wirtschaftslage 
    - AT/Opec-Monatsbericht zum Ölmarkt 
    - AT/Nationaler Volkskongress (Fortsetzung) 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/hab/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

March 11, 2026 00:56 ET (04:56 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
