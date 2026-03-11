DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 11. März

=== *** 07:00 DE/Wacker Chemie AG, ausführliches Jahresergebnis (11:00 BI-PK) 07:00 DE/Klöckner & Co SE, Jahresergebnis (09:30 BI-PK) *** 07:30 DE/Henkel AG & Co KGaA, Jahresergebnis (9:00 Analystenkonferenz, 11:00 PK) *** 07:30 DE/Porsche AG, Jahresergebnis (08:00 Analystenkonferenz; 10:00 BI-PK) *** 07:30 DE/Rheinmetall AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 ES/Inditex SA, Jahresergebnis 07:30 DE/Uniper SE, Jahresergebnis (08:30 Analystenkonferenz; 11:00 BI-PK) 08:00 NL/ABN Amro Holding NV, Jahresergebnis *** 08:00 DE/Arbeitskostenindex 4Q *** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) Februar PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+1,9% gg Vj vorläufig: +0,2% gg Vm/+1,9% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+2,1% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+2,0% gg Vj vorläufig: +0,4% gg Vm/+2,0% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/+2,1% gg Vj 08:00 DE/Inlandstourismus Januar 09:30 EU/EZB-Vizepräsident De Guindos, Teilnahme an Kamingespräch im Rahmen des Events "Encuentro del Sector Financiero" 10:30 DE/Konjunkturbarometer des DIW - Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung 10:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 10:45 GB/Schatzkanzlerin Reeves erscheint vor Finanzausschuss 11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit Februar 2036 im Volumen von 5 Mrd EUR *** 13:30 US/Realeinkommen Februar *** 13:30 US/Verbraucherpreise Februar PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,4% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+2,4% gg Vj Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,5% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+2,5% gg Vj *** 15:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) Vorwoche *** 16:10 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Vorlesung an der Frankfurt School of Finance and Management *** - US/US-Präsident Trump, Rede zur Wirtschaftslage - AT/Opec-Monatsbericht zum Ölmarkt - AT/Nationaler Volkskongress (Fortsetzung) ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

