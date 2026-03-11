Leipzig (ots) -Der MDR setzt ein Zeichen für mehr Inklusion: Mit dem Start der 29. Staffel bietet der Mitteldeutscher Rundfunk (MDR) "In aller Freundschaft" erstmals zusätzlich zur bisherigen barrierefreien Version auch mit Deutscher Gebärdensprache (DGS) an. Die neue Serienstaffel startet am 17. März in der ARD Mediathek; im Ersten am 24. März um 21 Uhr.Damit ist "In aller Freundschaft" nach den beiden beliebten Krimi-Reihen "Tatort" und "Polizeiruf 110" die erste fiktionale Serie im deutschen Fernsehen, die vollständig barrierefrei angeboten wird. Für die Folgen stehen künftig Untertitel, eine Audiodeskriptionsfassung sowie eine Version mit Deutscher Gebärdensprache zur Verfügung."Wir arbeiten stetig daran, unser Angebot an barrierefreien Zugängen auszubauen und so noch mehr Menschen ein inklusives Medienerlebnis zu ermöglichen", sagt Ines Hoge-Lorenz, Leiterin der MDR-Redaktion Barrierefreiheit.Bereits standardmäßig sind beim MDR unter anderem die Abendausgaben von "MDR Aktuell" mit Deutscher Gebärdensprache ausgestattet. Hinzu kommen Formate wie "MDR um 2", "MDR Garten" sowie Märchen im MDR. Für die ARD erhalten bislang die Folgen von "Tatort" und "Polizeiruf 110" eine DGS-Fassung sowie verschiedene Reportagen und Dokumentationen. Mit "In aller Freundschaft" kommt nun ein weiteres Erfolgsformat hinzu.Auch Franka Bauer, verantwortliche Redakteurin für "In aller Freundschaft" beim MDR, begrüßt die Erweiterung: "Uns ist wichtig, dass sich bei 'In aller Freundschaft' die Wirklichkeit unserer Gesellschaft widerspiegelt. Barrierefreiheit als Kernauftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ermöglicht Teilhabe und macht Vielfalt sichtbar. Umso schöner, dass die Serie mit der neuen Fassung in Deutscher Gebärdensprache für noch mehr Menschen erlebbar und leichter zugänglich ist."Knapp 800 Stunden Programm mit GebärdenspracheDer MDR hat im Jahr 2025 47.907 Sendeminuten mit Deutscher Gebärdensprache ausgestattet - das entspricht knapp 800 Stunden Programm. Allein im Dezember wurden rund 140 Stunden an DGS-Einblendungen produziert. Mit der Erweiterung des Angebots um "In aller Freundschaft" wird sich dieses Volumen weiter erhöhen."In aller Freundschaft" wird seit 1998 im Ersten ausgestrahlt. Mit über 1100 Folgen, drei Spielfilmen und wöchentlich rund vier Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern gehört die Serie zu den erfolgreichsten deutschen TV-Produktionen. Die Serie erzählt vom Arbeitsalltag der Ärztinnen, Ärzte und Pflegekräfte in der Leipziger Sachsenklinik und von den Menschen, die dort Hilfe suchen. Medizinische Fälle stehen ebenso im Mittelpunkt wie persönliche Geschichten, Beziehungen und Konflikte der Figuren. Gedreht wird seit mehr als 20 Jahren in der Media City Leipzig, direkt neben dem MDR. 2028 feiert die Serie ihr 30-jähriges Jubiläum.Vollständig barrierefrei - im Programm und bei AktionenBereits das letzte Fanfest von "In aller Freundschaft" 2023 in Leipzig war vollständig barrierefrei gestaltet, so dass auch Menschen mit Behinderung an Aktionen des Hauses teilnehmen konnten. Neben rollstuhlgerechtem Zugang wurden die Studioführungen von Gebärdendolmetschern begleitet.Barrierefreiheit im MDRMit seinen barrierefreien Angeboten ermöglicht der MDR allen Menschen mit Sinnesbehinderung oder Menschen mit Lernschwierigkeiten den Zugang zu seinen Programmen. Bereits heute bietet der MDR 95 Prozent seiner Streamingangebote in der ARD Mediathek untertitelt an. Zudem gibt es täglich ca. sieben Stunden mit Hörbeschreibung im MDR-Fernsehen. Hinzu kommen etwa 40.000 Sendeminuten im Jahr, die der MDR mit Gebärdensprache ausstattet. Ergänzt wird das barrierefreie Angebot durch Nachrichten in Leichter Sprache zum Lesen und Hören. Damit informiert der MDR Menschen mit Lernschwierigkeiten sowie funktionale Analphabeten tagesaktuell über die wichtigsten Ereignisse im Sendegebiet. Alle barrierefreien Angebote bündelt der MDR im Web unter: https://www.mdr.de/barrierefreiheit/index.htmlPressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk,Tel.: (0341) 3 00 64 55,E-Mail: kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6233065