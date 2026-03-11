Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 11.03.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Das Triple-Discovery-Setup, das der Markt noch nicht begriffen hat!!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
11.03.2026 06:51 Uhr
182 Leser
Artikel bewerten:
(0)

ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 23. März

DJ ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 23. März

DOW JONES--Folgende Änderungen in den Indizes werden zum Handelsbeginn am 23. März umgesetzt: 

=== 
 + MDAX 
  AUFNAHME 
  - Deutz 
  - Jenoptik 
  - Salzgitter 
  HERAUSNAHME 
  - Carl Zeiss Meditec 
  - Fielmann 
  - Teamviewer 
 
 + SDAX 
  AUFNAHME 
  - Carl Zeiss Meditec 
  - Fielmann 
  - Init Innovation 
  - Teamviewer 
  HERAUSNAHME 
  - Deutz 
  - Jenoptik 
  - PSI Software 
  - Salzgitter 
 
 + STOXX-600 
  AUFNAHME 
  - AIXTRON (Deutschland) 
  - BENEFIT SYSTEMS (Polen) 
  - CSG A (Niederlande) 
  - HOCHSCHILD MINING (Großbritannien) 
  - ING BANK SLASKI BSK (Polen) 
  - PAN AFRICAN RESOURCES (Großbritannien) 
  - PIRELLI & C. S.P.A. (Italien) 
  - TAURON (Polen) 
  - TECHNOPROBE SPA (Italien) 
  - VALIANT (Schweiz) 
  - ZABKA GROUP (Polen) 
  HERAUSNAHME 
  - ALTEN (Frankreich) 
  - AMPLIFON (Italien) 
  - AMRIZE (Schweiz 
  - AZELIS GROUP (Belgien) 
  - EURAZEO (Frankreich) 
  - GRAFTON GRP (Großbritannien) 
  - GREGGS (Großbritannien) 
  - HEXPOL 'B' (Schweden) 
  - KINNEVIK B (Schweden) 
  - SOFTCAT (Großbritannien) 
  - TECAN (Schweiz) 
 
 + ATX 
  AUFNAHME 
  - Palfinger 
  HERAUSNAHME 
  - CPI Europe 
 
 + S&P-500 
  AUFNAHME 
  - Coherent 
  - EchoStar 
  - Lumentum 
  - Vertiv 
  HERAUSNAHME 
  - Lamb Weston 
  - Match Group 
  - Molina Healthcare 
  - Paycom Software 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/flf

(END) Dow Jones Newswires

March 11, 2026 01:20 ET (05:20 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Tech-Aktien schwanken – 3 Versorger mit Rückenwind
Die Stimmung an den Märkten hat sich grundlegend gedreht. Während Tech- und KI-Werte zunehmend mit Volatilität und Bewertungsrisiken kämpfen, erleben klassische Versorger ein unerwartetes Comeback. Laut IEA und EIA steigt der globale Strombedarf strukturell weiter, nicht nur wegen E-Mobilität und Wärmepumpen, sondern vor allem durch energiehungrige KI-Rechenzentren. Energie wird damit zur zentralen Infrastruktur des digitalen Zeitalters.

Gleichzeitig rücken in unsicheren Marktphasen stabile Cashflows, solide Bilanzen und regulierte Renditen wieder stärker in den Fokus. Genau hier spielen Versorger ihre Stärken aus: berechenbare Erträge, robuste Nachfrage und hohe Dividenden – Qualitäten, die vielen Wachstumswerten aktuell fehlen.

Nach Jahren im Schatten der Tech-Rallye steigt nun das Interesse an Unternehmen, die Stabilität mit langfristigen Wachstumsthemen wie Netzausbau, Dekarbonisierung und erneuerbaren Energien verbinden.

Im aktuellen Spezialreport stellen wir drei Versorger vor, die defensive Stärke mit attraktivem Potenzial kombinieren.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor die nächste Versorgerwelle Fahrt aufnimmt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.