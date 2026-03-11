DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

KI-AGENTEN - Coinbase-CEO Brian Armstrong und Binance-Gründer CZ (Changpeng Zhao) sind davon überzeugt, dass der von KI-Agenten gesteuerte Zahlungsverkehr schon bald dominant sein wird. Mit Integration neuer Web- und Blockchain-Standards wie EIP-309 sind die Krypto-Plattformen gut gerüstet. "KI-Agenten werden 1 Million Mal mehr Zahlungen tätigen als Menschen, und sie werden dafür Krypto benutzen", so die These von CZ. Im Zahlungsverkehr stellt sich die Frage, wo künftig die Wertschöpfung liegt: In Krypto-DeFi-Ökosystemen, die mit auf ihren Plattformen deponierten Assets so viel Rendite erwirtschaften, dass die keine Gebühren für Payment an sich verlangen müssen? Oder wird Agentic Commerce gar nicht so groß und nur eine weitere Autobahn für die Zahlungsabwicklung mit dem Zahlungsmittel Stablecoin? Dann wären Visa und Mastercard gut positioniert. (Börsen-Zeitung)

RÜSTUNG - Für die Wiederaufrüstung Europas wenden die EU-Staaten gigantische Milliardenbeträge auf. Doch wegen der nationalen Souveränität im Militärsektor, auf welche die Regierungen beharren, verpufft ein großer Teil der Aufwendungen in zu hohen Preisen und Kompatibilitätsproblemen auf dem Schlachtfeld. Wie der Brüsseler Thinktank Bruegel berechnet hat, kosten die Zersplitterung, Ineffizienzen, Doppelstrukturen und Skaleneffekte pro Jahr bis zu 100 Milliarden Euro. Das EU-Parlament erhöht jetzt den Druck für mehr Harmonisierung. Die neue Binnenmarktinitiative dringt auf schnelle Schritte zu einem gemeinsamen Militärmarkt. (Börsen-Zeitung)

KERNENERGIE - Die Europäische Union will wieder stärker auf Kernenergie setzen, um für eine klimafreundliche und erschwingliche Stromversorgung zu sorgen. "Wir sehen eine weltweite Wiederbelebung der Kernenergie. Und Europa möchte daran teilhaben", sagte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bei einem Atomgipfel in Paris. Die durch den Krieg in Nahost stark gestiegenen Energiepreise seien eine deutliche Mahnung, sagte sie. Besonders gefördert werden soll die Entwicklung von Kleinreaktoren. Die Bundesregierung zeigte sich skeptisch. Umweltminister Carsten Schneider (SPD) kritisierte diese Reaktoren als "gefährlich" und "wenig effizient". (Handelsblatt)

