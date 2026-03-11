Donald Trumps Aussagen, dass der Iran-Krieg wohl nicht mehr lange dauern werde, sorgen weiterhin für etwas Erleichterung an den Märkten. Dementsprechend gaben die Ölpreise zuletzt erneut leicht nach. Allerdings bleiben Sorgen bestehen. Dafür sorgen auch Berichte über vom Iran in der Straße von Hormus verlegte Seeminen.US-Präsident Donald Trump drohte dem iranischen Machtapparat mit Vergeltung, sollte die für den Öltransport ausgesprochen wichtige Meerenge zwischen dem Persischen Golf und dem Golf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
