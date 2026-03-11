Der SDAX-Wert hat seit seinem Kurstief im April 2025 schon 150 Prozent zugelegt. Wie die Leverkusener die Erfolgsstory fortsetzen und zur deutschen Nvidia werden wollen, erklärt der Chef im Interview mit BÖRSE ONLINE. Lange wurde Elmos Semiconductor im Vergleich zum größten deutschen Chip-Konzern Infineon unterschätzt. 2024 wurde der Verkauf der eigenen Fertigung in Dortmund abgeschlossen. Elmos zog als ausschließlicher Chipentwickler, also ohne ...Den vollständigen Artikel lesen ...
