WASHINGTON, March 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Egg Medical, ein führender Anbieter von verbesserten Strahlenschutzgeräten (ERPD), gab heute die Ergebnisse einer aktuellen Studie bekannt, die auf der Konferenz Cardiovascular Research Technologies (CRT) 2026 vorgestellt wurde. Die von Santiago Garcia, MD, vom Christ Hospital vorgestellte Studie bestätigt, dass die Ergänzung durch das EggNest-System die Streustrahlung für alle Mitglieder des interventionellen Teams so weit reduziert, dass Anwender Eingriffe sicher ohne Bleischürzen oder mit ultraleichten Schürzen durchführen können.

"Seit Jahrzehnten akzeptiert die interventionelle Community einen Kompromiss: den Schutz der langfristigen Gesundheit vor den Auswirkungen der Strahlenbelastung durch das Tragen schwerer Bleischürzen, was jedoch mit einer Belastung für den Rücken und die Gelenke einhergeht", erklärte Santiago Garcia, MD, der leitende Referent der Studie. "Diese Daten belegen, dass wir uns nicht mehr entscheiden müssen. Durch den Einsatz des EggNest-Systems können wir dem gesamten Team einen Schutz bieten, der über den Status quo hinausgeht, indem wir entweder ganz auf Schürzen verzichten oder Schürzen tragen, die sich wie eine leichte Weste anfühlen. Es geht darum, sicherzustellen, dass die nächste Generation eine gesunde berufliche Laufbahn ohne körperliche Belastungen verfolgen kann."

Die wichtigsten Ergebnisse der Studie:

Die annualisierte Halskrausedosis (in mrem) über Bleischürzen beträgt 25,5 für den Hauptbediener, 9,8 für den Assistenten und 10,2 für die Krankenschwester. In Kombination mit ultraleichten Schürzen sank die jährliche Gesamtstrahlendosis für den Hauptbediener auf 1,41, für den Assistenten auf 2,1 und für die Krankenschwester auf 1,0.

Bei diesen Werten müsste ein Arzt seine gesamte berufliche Laufbahn lang arbeiten, um die gleiche Strahlendosis zu erhalten, die er derzeit in nur einem Jahr unter den Standardbedingungen erhält.

Die Studie bestätigte, dass unabhängig davon, ob sich Ärzte dafür entscheiden, auf Schürzen zu verzichten oder Schürzen zu tragen, die um 55 % leichter sind als herkömmliche Bleischürzen, das gesamte Team unter den traditionellen Expositionswerten blieb, die bei herkömmlichen Methoden auftreten.



Moderne Labore sind nicht einheitlich. Unter dem Motto "Schutz ist eine persönliche Angelegenheit" setzt sich das Unternehmen für einen verantwortungsvollen Ansatz ein, der es Ärzten ermöglicht, selbst zu entscheiden, ob sie auf das Tragen einer Schürze verzichten möchten.

"Unser Ziel ist es, Ärzten eine Wahlmöglichkeit zu bieten - jedoch eine, die durch strenge, veröffentlichte Daten untermauert ist", erklärte Gavin Philipps, Chief Commercial Officer. "Optionen sind keine Schwäche, sondern ein wesentlicher Bestandteil verantwortungsbewusster Sicherheitsprogramme. Durch die Bereitstellung personenbezogener Daten mittels Live-Dosimetrie unterstützt das EggNest Workflows ohne Schürzen oder mit ultraleichten Schürzen, sofern diese zugelassen sind, anstatt ein bestimmtes Verhalten vorzuschreiben."

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/548c258c-72cd-4a18-a8cb-e5066a8688cc

Kontakt: Susan Storm sstorm@eggmedical.com