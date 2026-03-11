Der Sportwagenbauer Porsche hat am Mittwochmorgen seine Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr vorgelegt. Da der Gewinn wie erwartet massiv einbrach, streichen die Zuffenhausener nun auch die Dividende deutlich zusammen. DER AKTIONÄR verrät, mit wie viel Dividende je Aktie die Porsche-Aktionäre jetzt rechnen können.Nachdem am Vortag bereits die Konzernmutter Volkswagen ihre Jahreszahlen veröffentlicht und dabei auch die wichtigsten Kennzahlen der Porsche AG preisgegeben hat, blickten die Anleger ...Den vollständigen Artikel lesen ...
