© Foto: picture alliance / Photoshot (SYMBOLBILD)Die Lage vor Hormus spitzt sich zu: Laut US-Medienberichten legt der Iran Minen, woraufhin die USA eingreifen. Der wichtigste Öl-Korridor der Welt steht unter Druck - und Anleger sehen ein altbekanntes Risiko.Die Straße von Hormus wird wieder zum Nervenpunkt des Ölmarkts. Berichten zufolge hat Iran damit begonnen, in dem strategisch entscheidenden Seeweg Minen auszubringen - wenn auch laut CNN zunächst nur in begrenztem Umfang. Doch schon wenige Dutzend Minen reichen, um die Alarmstufe an den Märkten nach oben zu setzen. Der Grund ist simpel: 2025 liefen rund 13 Millionen Barrel Rohöl pro Tag durch die Meerenge zwischen Oman und Iran. Laut dem Anbieter von Marktanalysen Kpler entsprach dies …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE