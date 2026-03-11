Anzeige
Mittwoch, 11.03.2026
Die nächsten 10.000 Bohrmeter könnten alles verändern, während andere Explorer noch planen
Dow Jones News
11.03.2026 08:03 Uhr
244 Leser
MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Die Internationale Energieagentur (IEA) hat nach Angaben informierter Offizieller die größte Freigabe von Ölreserven in ihrer Geschichte vorgeschlagen, um die Rohölpreise zu senken. Die Freigabe würde die 182 Millionen Barrel Öl übersteigen, die die IEA-Mitgliedsländer im Jahr 2022 in zwei Tranchen auf den Markt brachten, als Russland seine umfassende Invasion in der Ukraine startete, so die Offiziellen. Der Vorschlag wurde am Dienstag auf einer Dringlichkeitssitzung von Energie-Vertreter aus den 32 Mitgliedsländern der IEA in Umlauf gebracht. Es wird erwartet, dass die Länder am Mittwoch über den Vorschlag entscheiden. Der IEA-Vorschlag soll der massiven Störung entgegenwirken, die durch die fast vollständige Schließung der Straße von Hormus verursacht wurde, der schmalen Wasserstraße, die den Persischen Golf mit den Weltmärkten verbindet. Etwa ein Fünftel der weltweiten Ölversorgung wird täglich durch die Meerenge transportiert, und die drohenden Angriffe des Irans auf Tanker haben die Verschiffungen fast zum Stillstand gebracht.

TAGESTHEMA II

Gerresheimer verschiebt den Jahres- und Konzernabschluss 2025. Wie der Verpackungsspezialist mitteilte, kann der Geschäftsausweis nicht bis zum 31. März 2026 stattfinden, sondern muss später veröffentlicht werden. Die Aufstellung verzögert sich, weil die derzeit laufenden Untersuchungen einer zweiten externen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Blick auf Geschäftsvorgänge im Geschäftsjahr 2024 und 2025 und die Aufbereitung für die Abschlussprüfung erforderlichen Unterlagen länger als erwartet dauern, wie das Unternehmen mitteilte. Die Verzögerung werde außerdem voraussichtlich zu einem Ausschluss der Aktie aus dem SDAX führen. Infolge der späteren Veröffentlichung verschiebt sich auch die für den 16. April 2026 angekündigte Veröffentlichung der Mitteilung für das erste Quartal 2026. Als Folge der späteren Offenlegung kann die ordentliche Hauptversammlung nicht am 3. Juni 2026 stattfinden.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

HENKEL (07:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das vierte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Umsatzentwicklung und EBIT-Marge in Prozent, Bilanzierung nach IFRS): 

PROG PROG PROG 
4. QUARTAL               4Q25 ggVj Zahl  4Q24 
Umsatz Konzern            5.062  -4%  12  5.281 
- Adhesive Technologies        2.635  -2%  11  2.695 
- Consumer Brands           2.390  -6%  11  2.547 
Organische Umsatzentwicklung Konzern  3,1  --  11   1,1 
- Adhesive Technologies         3,0  --  11   1,7 
- Consumer Brands            3,4  --  11   0,6

RHEINMETALL (7:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das vierte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, Bilanzierung nach IFRS): 

PROG PROG PROG 
4. QUARTAL 2025          4Q25 ggVj Zahl  4Q24 
Umsatz              4.185 +20%   7 3.483 
Operatives Ergebnis        1.111 +44%   6  773 
Operative Ergebnismarge      26,5  --  --  22,2 
Ergebnis nach Steuern/Dritten    637 +27%   6  502 
Ergebnis je Aktie         13,96 +25%   4 11,20

Weitere Termine:

07:00 DE/Wacker Chemie AG, ausführliches Jahresergebnis (11:00 BI-PK)

07:00 DE/Klöckner & Co SE, Jahresergebnis (09:30 BI-PK)

07:30 ES/Inditex SA, Jahresergebnis

07:30 DE/Uniper SE, Jahresergebnis (08:30 Analystenkonferenz; 11:00 BI-PK)

08:00 NL/ABN Amro Holding NV, Jahresergebnis

AUSBLICK KONJUNKTUR 

- DE 
  08:00 Verbraucherpreise (endgültig) Februar 
     PROGNOSE:   +0,2% gg Vm/+1,9% gg Vj 
     vorläufig:  +0,2% gg Vm/+1,9% gg Vj 
     zuvor:    +0,1% gg Vm/+2,1% gg Vj 
     HVPI 
     PROGNOSE:   +0,4% gg Vm/+2,0% gg Vj 
     vorläufig:  +0,4% gg Vm/+2,0% gg Vj 
     zuvor:    -0,1% gg Vm/+2,1% gg Vj 
- US 
  13:30 Verbraucherpreise Februar 
     PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,4% gg Vj 
     zuvor:  +0,2% gg Vm/+2,4% gg Vj 
     Verbraucherpreise Kernrate 
     PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,5% gg Vj 
     zuvor:  +0,3% gg Vm/+2,5% gg Vj 
 
  15:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information 
     Administration (EIA) Vorwoche

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES 

Aktuell: 
              zuletzt +/- % 
DAX Futures        23.848,00  -0,4 
E-Mini-Future S&P-500   6.800,25  +0,2 
E-Mini-Future Nasdaq-100 25.015,25  +0,1 
Topix (Tokio)       3.699,57  +1,0 
Hang-Seng (Hongk.)    25.954,63  -0,0 
Shanghai-Comp.       4.131,53  +0,2 
 
Dienstag: 
INDEX        zuletzt +/- % 
DAX        23.968,63  +2,4 
DAX-Future    23.836,00  +1,8 
XDAX       23.822,02  -0,6 
MDAX       29.723,08  +2,9 
TecDAX       3.626,02  +1,7 
SDAX       17.316,11  +2,6 
Euro-Stoxx-50   5.837,17  +2,7 
Stoxx-50      5.061,85  +1,8 
Dow-Jones     47.706,51  -0,1 
S&P-500      6.781,48  -0,2 
Nasdaq Composite 22.697,10  +0,0

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Nach der Erholungsrally am Dienstag, die vor allem von Eindeckungsbedarf getrieben wurde, zeichnet sich ein wenig veränderter Handelsstart ab. "So richtig trauen die Anleger dem Braten im Nahen Osten nicht und dürften oberhalb des Kursniveaus von 24.000 Punkten im DAX weiter vorsichtig agieren", heißt es bei CMC. Zu viele Fragen über Fortgang oder Ende des Krieges blieben unbeantwortet und damit blieben auch die weiteren Auswirkungen auf die Energiepreise unklar. Entscheidend bleibe die Entwicklung der Energiepreise.

Rückblick: Sehr fest - Der starke Rückgang der Ölpreise nach dem zuvor gesehenen Höhenflug sorgte für eine breit und kräftige Erholung bei Aktien. Hauptauslöser der fallenden Ölpreise war US-Präsident Trump mit der Aussage, der Iran-Krieg werde "sehr bald" zu Ende sein. Trump hatte damit auf den massiven Anstieg der Ölpreise seit Kriegsbeginn reagiert. An den Finanzmärkten dürfte es aber weiterhin volatil zugehen, warnten Marktteilnehmer. Mitglieder der Revolutionären Garden haben erklärt, der Iran werde selbst entscheiden, wann der Krieg zu Ende sei. Und Israel hält am Ziel eines Regimewechsels im Iran fest. Für Renault ging es nur um 0,4 Prozent nach oben, nachdem der Autobauer einen Strategieplan vorgelegt hatte. Bernstein sah darin allerdings keine großen Überraschungen. Der Autokonzern habe seine Mittelfristziele bereits am 19. Februar bekannt gegeben. Lindt & Sprüngli knickten um 8,5 Prozent ein. Der Schokoladenhersteller hatte seine Wachstumsprognose für 2026 gesenkt.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Sehr fest - Die VW-Aktie gewann nach Vorlage durchwachsener Zahlen 2,6 Prozent. JP Morgan sprach von einem starken vierten Quartal. Laut der DZ Bank fiel die operative Marge leicht oberhalb der Erwartungen aus. Derweil übertraf laut beiden Analysehäusern der Dividendenvorschlag die Erwartungen. Dessen ungeachtet berichtete VW für das vierte Quartal einen um 45 Prozent auf 3,46 Milliarden Euro gesunkenen operativen Gewinn, im Gesamtjahr brach er um über 50 Prozent auf 8,9 Milliarden Euro ein. Hugo Boss übertraf dank eines robusten vierten Quartals mit Profitabilitäsverbesserungen die Erwartungen übertroffen. Zugleich zahlt der Konzern für 2025 lediglich die Mindestdividende von 0,04 Euro nach 1,40 Euro im Vorjahr. Gleichzeitig kündigte Hugo Boss aber einen Aktienrückkauf an, was laut den Analysten der DZ Bank die Überraschung bei der Dividende ausglich. Der Kurs stieg um 1,8 Prozent. Evotec brachen nach 2025er-Zahlen um 10,7 Prozent ein. Einen Satz um 8,5 Prozent auf 41,40 Euro machten Dermapharm. Treiber war ein Aktienrückkaufprogramm über bis zu 4,3 Millionen Aktien. Sie sollen für je 42,00 Euro zurückerworben und vernichtet werden.

XETRA-NACHBÖRSE

Gerresheimer brachen um 17 Prozent ein, nach der Mitteilung, den Jahres- und Konzernabschluss 2025 zu verschieben. Der Aktie droht damit voraussichtlich der Ausschluss aus dem SDAX. Lufthansa wurden mit einer erneuten Streikankündigung 1,2 Prozent tiefer getaxt. Deutsche Rohstoff gaben nach Zahlenausweis 4 Prozent ab. Die Geschäftszahlen 2025 waren durch die Bank klar schwächer als im Vorjahr ausgefallen.

USA - AKTIEN

Wenig verändert - Die Skepsis über ein baldiges Ende des Iran-Krieges, wie es US-Präsident Trump am Vortag in Aussicht gestellt hatte, ließ keine Kauflaune aufkommen. Zumal US-Kriegsminister Hegseth andere Signale ausgesandt hatte und Israel hielt am Kriegsziel eines Regimewechsels im Iran festhielt. Hewlett Packard Enterprise gaben nach dem Geschäftsausweis zur ersten Periode um 3,2 Prozent nach. Belastend wirkte eine verlangsamte Entwicklung in den wichtigen Bereichen Cloud und KI. Biontech sackten um 17,9 Prozent ab. Zum inen übrzeugten Zahlen und Ausblick nicht, zum anderen ziehen sich die Gründer aus dem Biotechnologie-Unternehmen zurück. Kohl's verloren 1,5 Prozent, obwohl der Kaufhauskonzern mit besser als gedacht ausgefallenen Quartalszahlen aufgewartet hatte. Händler wie Ross, T.J. Maxx und Burlington hätten Kohl's während des Weihnachtsgeschäfts offenbar Marktanteile abgenommen, fanden die Analysten von JP Morgan ein Haar in der Suppe.

USA - ANLEIHEN

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

March 11, 2026 02:30 ET (06:30 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
