Herrsching am Ammersee (ots) -Die Gesellschaft für Qualitätsprüfung mbH veröffentlicht die Ergebnisse des neuen Bankentests "NextGen Privatbank 2026". Aufbauend auf den Erkenntnissen der NextGen Studie 2026 untersucht die Analyse erstmals systematisch, wie gut Privatbanken den Erwartungen einer digital geprägten Kundengeneration gerecht werden.Im Fokus standen dabei vier zentrale Leistungsbereiche: der Digital-Check der Webseite, die Qualität und der Umfang der Informationen zur Vermögensverwaltung, die Social-Media-Präsenz sowie die Authentizität im digitalen Ökosystem. Ziel der Untersuchung war es, die Leistungsfähigkeit der Institute aus Sicht eines modernen, digital informierten Interessenten zu bewerten und eine fundierte Orientierung zu schaffen.Die Privatbanken auf dem Weg zur digitalen ErlebnisweltDie Anforderungen an Privatbanken verändern sich spürbar. Während Vertrauen, Expertise und persönliche Beratung weiterhin zentrale Pfeiler bleiben, erwarten insbesondere jüngere und digital affine Zielgruppen zusätzlich transparente Informationen, jederzeit verfügbare Inhalte und eine konsistente Kommunikation über mehrere Kanäle hinweg.Der Test zeigt: Die digitale Darstellung der Vermögensverwaltung gewinnt zunehmend an Bedeutung. Neben klassischen Leistungsbeschreibungen zählen heute verständliche Anlagestrategien, nachvollziehbare Kosteninformationen, Erklärformate und digitale Tools zu den entscheidenden Faktoren für Vertrauen und Relevanz.Gleichzeitig wird die Webseite immer stärker zum zentralen Einstiegspunkt in die Kundenbeziehung. Struktur, Verständlichkeit und Nutzerführung entscheiden darüber, ob aus einem Interessenten ein Gesprächspartner bzw. Kunde wird.Vier Prüfbereiche im Detail1. Digital-Check der WebseiteBewertet wurden Struktur, Nutzerführung, Informationsqualität, Aktualität und Mobiloptimierung. Entscheidend war, ob Interessenten die Leistungen schnell verstehen und eigenständig einordnen können.2. Informationen zur VermögensverwaltungIm Mittelpunkt standen Transparenz der Anlagestrategien, Darstellung von Chancen und Risiken, Nachvollziehbarkeit der Investmentphilosophie sowie die Vermittlung des Leistungsversprechens.3. Social-Media-AngeboteUntersucht wurden insbesondere LinkedIn- und Instagram-Auftritte hinsichtlich ihrer Regelmäßigkeit der Veröffentlichungen, Mehrwert, Verständlichkeit und Zielgruppenorientierung.4. Authentizität im digitalen ÖkosystemHier ging es um die Gesamtkonsistenz über alle digitalen Kanäle hinweg und dies inklusive weiterer Plattformen und Informationsformate sowie um die Frage, ob die Kommunikation glaubwürdig, einheitlich und nachvollziehbar ist.Digitale Sichtbarkeit entscheidet über VertrauenDie Ergebnisse zeigen ein differenziertes Bild: Einige Privatbanken überzeugen bereits durch strukturierte Inhalte, verständliche Erläuterungen und eine klare digitale Positionierung. Andere Institute verfügen zwar über hohe fachliche Kompetenz, schaffen es jedoch noch nicht ausreichend, diese online verständlich und konsistent zu vermitteln.Besonders herausfordernd bleibt die kanalübergreifende Kommunikation: Nur wenige Anbieter präsentieren ihre Leistungen über Webseite, Social Media und weitere Informationsangebote hinweg vollständig konsistent. Gerade diese digitale Kohärenz entwickelt sich jedoch zunehmend zum entscheidenden Vertrauensfaktor.Die Untersuchung liefert damit nicht nur eine Bestandsaufnahme des aktuellen digitalen Leistungsniveaus, sondern auch konkrete Ansatzpunkte für die Weiterentwicklung der digitalen Kundenansprache im Private Banking.Orientierung für Kunden und ein strategischer Impuls für BankenInsgesamt wurden 26 Privatbanken analysiert, von denen die besten Institute mit der Auszeichnung "NextGen Privatbank 2026" prämiert wurden.Die Ergebnisse bieten privaten Anlegerinnen und Anlegern eine objektive Orientierung bei der Wahl eines Anbieters und geben den Instituten zugleich strategische Hinweise, wie sie ihre digitale Wahrnehmung, Verständlichkeit und Glaubwürdigkeit weiter stärken können.Über die Gesellschaft für Qualitätsprüfung mbHDie Gesellschaft für Qualitätsprüfung ist ein unabhängiges Test- und Analyseinstitut mit Fokus auf Service-, Beratungs- und Informationsqualität in der Finanzbranche. Mit etablierten Untersuchungen und Studien liefert sie seit Jahren transparente Orientierung für Verbraucher und strategische Impulse für Finanzinstitute.Aktuelle ErgebnisseAuf der Landingpage "Young Finance Award" finden Sie bereits alle Beiträge, Interviews u.v.m. rund um den Bankentest "Exzellente NextGen Privatbanken 2026".Die aktuellen Ergebnisse finden Sie bereits hier.