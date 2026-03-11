Diese deutsche Aktie stürzt am Mittwoch um 20 Prozent nach unten. Ursache: Dem Wert droht durch die Folgen eines immer massiver werdenden Bilanz-Skandals der Indexausschluss. Seit Längerem dauert das Drama rund um Gerresheimer bereits an. Nun geht der Bilanz-Skandal bei dem SDAX-Konzern in den nächsten Akt über und die Papiere verlieren am Mittwoch satte 20 Prozent. Deutsche Aktie kracht 20 Prozent nach unten Der mit Bilanzierungsfehlern ringende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE