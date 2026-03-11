Berlin (ots) -- Experten empfehlen: Rauchmelder testen und reinigen- Checkliste hilft, Brandquellen im Haushalt zu minimierenKeller aufräumen, Schränke ausmisten, Staub entfernen: Der Frühjahrsputz ist für viele Haushalte ein fester Termin. Zum Rauchmeldertag am Freitag, 13. März 2026, rät die Initiative "Rauchmelder retten Leben", dabei auch den Brandschutz in den eigenen vier Wänden in den Blick zu nehmen. Denn viele Wohnungsbrände entstehen im Alltag, und funktionierende Rauchmelder können im Ernstfall entscheidende Minuten zur Selbstrettung verschaffen."Rauchmelder sind nur dann hilfreich, wenn sie im Brandfall tatsächlich Alarm geben", sagt Hermann Schreck, Vizepräsidentdes Deutschen Feuerwehrverbandes. "Der Frühjahrsputz ist ein guter Anlass, um die Funktion zu testen und gleichzeitig typische Brandgefahren im Haushalt zu reduzieren."Rauchmelder mindestens einmal im Jahr prüfen und reinigenSicher in den Frühling starten - die Initiative "Rauchmelder retten Leben" empfiehlt zum Rauchmeldertag einen umfassenden Haushalts-Check:1. Rauchmelder testenTestknopf drücken. Gibt der Melder ein Signal, ist das Gerät grundsätzlich betriebsbereit. Bleibt der Warnton aus, kann die Batterie leer sein. Dann sollte sie gewechselt, oder bei Geräten mit fest eingebauter 10-Jahres-Batterie der Melder ausgetauscht werden.2. Rauchmelder richtig reinigenRauchmelder sollten abgestaubt, aber nicht ausgesaugt werden. Das kann Bauteile beschädigen.3. Platzierung der Rauchmelder prüfenNutzungsänderung der Räume beachten. Ist das Arbeitszimmer jetzt eventuell ein Kinder- oder Gästezimmer? Dann muss auch hier (ggf.) ein Rauchmelder installiert werden!4. Kabel/Steckdosen/Elektrogeräte prüfenPoröse Kabel, wackelige Stecker oder überlastete Mehrfachsteckdosen gelten als häufige Risiken. Defekte oder stark abgenutzte Teile sind zu ersetzen. Auch Elektrogeräte sollten auf sichtbare Schäden, Hitzeentwicklung oder defekte Netzteile geprüft werden.5. Batterien sicher lagernBatterien kühl, trocken und dunkel lagern, dabeineue und gebrauchte Batterien nie mischen. Pole vor Kontakt mit metallischen Gegenständen schützen, damit es nicht zu Kurzschlüssen kommt. Aufgeblähte oder ausgelaufene Batterien zeitnah entsorgen. Wichtig: Bevor alte Elektrogeräte entsorgt werden, überprüfen, ob sich darin Batterien oder Akkus befinden. Diese lassen sich oft entfernen und müssen getrennt entsorgt werden.Der nächste Rauchmeldertag in diesem Jahr findet am 13. November 2026 statt.Hinweise zur Rauchmelder-Wartung:https://ots.de/fT8USEInformationen zur Rückgabe von Batterien:www.batterie-zurueck.deÜber "Rauchmelder retten Leben"Das Forum Brandrauchprävention e.V. betreibt die im Jahr 2000 gegründete Initiative "Rauchmelder retten Leben". Das Ziel des Forums ist die Brandschutzprävention, insbesondere mit Rauchwarnmeldern. Mitglieder des Forums sind führende Dachverbände wie der Deutsche Feuerwehrverband (DFV) und die Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes (vfdb) sowie Hersteller und Dienstleister. Am 12.06.2012 gründete das Forum Brandrauchprävention einen gemeinnützigen Verein.Pressekontakt:Forum Brandrauchprävention e.V."Rauchmelder retten Leben"Frau Claudia GroetschelTel.: 030/44 02 01 30E-Mail: redaktion@rauchmelder-lebensretter.deOriginal-Content von: Rauchmelder retten Leben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/79361/6233105