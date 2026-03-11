Mitteilung der JDC Group AG:

EBITDA der JDC Group steigt um 36 Prozent (bereinigt 47 Prozent) nach historisch starkem viertem Quartal. EBITDA-Wachstum 2026 über 70 Prozent erwartet. KI treibt weiteres Gewinnwachstum.

- Rekord: Umsatz im Q4 steigt erstmals über 70 Mio. EUR und sorgt für ein Umsatzwachstum von 13,2 Prozent auf 250 Mio. EUR im Gesamtjahr

- EBITDA erhöht sich im vierten Quartal 2025 bereinigt um einmalige Transaktionskosten um 66,8 Prozent auf 9,8 Mio. EUR; im Gesamtjahr um 47 Prozent auf 22,2 Mio. EUR

- 2026 erwartet die JDC Group AG ein Umsatzwachstum auf 300 bis 330 Mio. EUR sowie ein EBITDA von 35 bis 38 Mio. EUR

- Überlegenes Datenuniversum, marktführende Plattform-Infrastruktur und breiter Kundenzugang machen JDC zu einem der Profiteure der KI-Transformation

Die JDC Group AG (ISIN DE000A0B9N37) hat das vergangene - wirtschaftlich und geopolitisch - sehr herausfordernde Jahr mit einem sehr starken vierten Quartal abgeschlossen und damit im Gesamtjahr einen Rekordumsatz und ein sehr überzeugendes Jahresergebnis erzielt. Auf Basis der vorläufigen und noch untestierten Geschäftszahlen stieg der Umsatz der Gruppe im Jahr 2025 um 13 Prozent auf 250,0 Mio. EUR (2024: 220,9 Mio. EUR) an. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) erhöhte sich bereinigt auf 22,2 Mio. EUR und stieg damit um 47 Prozent (2024: 15,1 Mio. EUR). Unbereinigt stieg des EBITDA auf 20,6 Mio. EUR und damit um 36 Prozent. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) lag im Gesamtjahr bereinigt ...

