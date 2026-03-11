© Foto: OpenAIAustraliens Wettbewerbshüter nehmen Spritpreise ins Visier: Händler sollen Preissprünge erklären, während auf dem Land neue Engpässe drohen.Australiens Wettbewerbsbehörde wird von den Kraftstoffhändlern Erklärungen zur Preisgestaltung während der aktuellen Krise im Nahen Osten einfordern, teilte die Behörde am Mittwoch mit. Damit sollen die Bedenken der Verbraucher hinsichtlich Preisspitzen und Vertriebsproblemen in regionalen und ländlichen Gebieten des Landes ausgeräumt werden, wie Reuters berichtet. In diesem Zusammenhang gab die australische Wettbewerbs- und Verbraucherschutzkommission bekannt, dass sie künftig wöchentliche Marktberichte veröffentlichen wird, um den Verbrauchern mehr …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE