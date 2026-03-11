Europäische Bankaktien schlossen den gestrigen Dienstag mit einem starken Rebound ab. Die Branchenvertreter stiegen durch die Bank weg stark an und verarbeiteten damit neue Meldungen aus den USA zum Iran-Krieg. Auch die Papiere der Deutschen Bank gehörten zu den Gewinnern.Was für eine Achterbahnfahrt bei Finanzwerten in Europa. Das Börsensegment gehört zu denjenigen Sektoren, die besonders stark verloren, seit Israel und die USA den Iran angegriffen haben. Anleger trennten sich besonders von Aktien, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär