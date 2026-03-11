BÖRSE AKTUELL: Ölpreise, Asienmärkte und Inflation im Fokus (11.03.26)

Der Ölmarkt bleibt weiterhin stark von den Entwicklungen im Nahen Osten beeinflusst. Das US-Militär meldete die Zerstörung von 16 iranischen Schiffen, die für das Verlegen von Minen nahe der Straße von Hormus vorgesehen waren. Ziel der Operation war es, mögliche Störungen der internationalen Schifffahrtsrouten zu verhindern. Präsident Donald Trump warnte Iran gleichzeitig ausdrücklich davor, den wichtigen Handelsweg zu verminen.

Die Internationale Energieagentur (IEA) erwägt angesichts der Situation die größte koordinierte Freigabe strategischer Ölreserven in der Geschichte. Das geplante Volumen könnte sogar die 182 Millionen Barrel übertreffen, die während der Energiekrise im Zusammenhang mit dem Russland-Ukraine-Konflikt im Jahr 2022 freigegeben wurden.

Börse aktuell: Angriffe auf Handelsschiffe erhöhen Risiken

Zusätzliche Spannungen entstanden durch einen Raketenangriff auf ein Containerschiff nahe den Vereinigten Arabischen Emiraten, ebenfalls in der Nähe der Straße von Hormus. Das beschädigte Schiff verdeutlicht die zunehmenden Risiken für internationale Handelsrouten und sorgt an der Börse aktuell für erhöhte Aufmerksamkeit bei Investoren.

Marktbericht Börse: Asiatische Aktienmärkte steigen trotz Unsicherheit

Trotz der geopolitischen Spannungen zeigen sich die asiatischen Aktienmärkte robust. Der japanische Nikkei (JP225) legte um mehr als 2 - zu und überschritt erstmals die Marke von 55.000 Punkten. Auch der chinesische Technologiesektor mit Fokus auf neue Energietechnologien gewann mehr als 3 %.

Der chinesische Index CH50cash steigt aktuell um rund 1,30 - und unterstreicht die positive Stimmung an den asiatischen Börsen.

Börse aktuell: Zinserwartungen treiben australischen Dollar

Aussagen von RBA-Vizegouverneur Andrew Hauser mit restriktivem Tonfall verstärkten die Erwartungen auf weitere Zinserhöhungen in Australien. Mehrere große Banken rechnen inzwischen mit Zinsschritten sowohl im März als auch im Mai....

