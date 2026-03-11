Der Hedgefonds-Manager Bill Ackman wagt einen neuen Anlauf an die Börse. Mit einem Doppel-IPO will er Milliarden einsammeln ? und ein Investmentvehikel nach dem Vorbild von Warren Buffett aufbauen. Der aktivistische Investor Bill Ackman wagt einen neuen Anlauf auf das Parkett. Seine Investmentfirma Pershing Square Capital Management hat bei der U.S. Securities and Exchange Commission Unterlagen (SEC) für einen Börsengang eingereicht. Ziel ist eine Transaktion mit einem Volumen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 ARIVA.de