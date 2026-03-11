Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 11.03.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Die nächsten 10.000 Bohrmeter könnten alles verändern, während andere Explorer noch planen
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
11.03.2026 09:09 Uhr
134 Leser
Artikel bewerten:
(0)

MÄRKTE ASIEN/Ölpreisrückgang stützt weiter - Iran-Krieg bremst Erholung

DJ MÄRKTE ASIEN/Ölpreisrückgang stützt weiter - Iran-Krieg bremst Erholung

DOW JONES--Auch am Mittwoch haben an den Börsen in Ostasien und Australien die positiven Vorzeichen dominiert, auch wenn der Anstieg verhaltener ausfiel als am Dienstag und die Gewinne im Tagesverlauf abbröckelten. Getragen wurde die fortgesetzte Erholung von den weiter nachgebenden Ölpreisen, wie Händler berichteten. Allerdings seien Zweifel an einem baldigen Ende des Iran-Kriegs damit nicht ausgeräumt.

In Tokio stieg der Nikkei-225-Index um 1,4 Prozent, der breiter gefasste Topix kletterte um 1,0 Prozent. An der Börse in Seoul gewann der Kospi 1,4 Prozent. Wenig Bewegung gab es an den chinesischen Börsen. Der Composite-Index in Shanghai schloss 0,2 Prozent im Plus. In Hongkong tendierten die Kurse im späten Handel knapp behauptet.

Am Montag waren die Ölpreise drastisch gestiegen, was di jüngst bereits gestiegenen Inflationssorgen nochals befeuerte und die Börsen auf Talfahrt schickte, ehe US-Präsident Donald Trump mit der Aussage, der Krieg sei "sehr bald" beendet, eine Tendenzwende einläutete.

Am Mittwoch trug ein Bericht des Wall Street Journal zur Beruhigung bei, wonach die Internationale Energieagentur die bisher größte Freigabe von ÖLreserven plant, um Lieferunterbrechungen gegenzusteuern. Unterdessen hat der Iran Vertretern der US-Regierung zufolge Minen in der Straße von Hormus verlegt, einen extrem wichtigen Transportweg für Öl. Aktuell sinkt der Preis für Brentöl um 0,5 Prozent auf 87,39 Dollar.

Im weiteren Tagesverlauf, nach Börsenschluss in Asien, werden in den USA Verbraucherpreise veröffentlicht. Von ihnen erhoffen sich die Anleger Aufschluss über den künftigen geldpolitischen Kurs der US-Notenbank. Dies dürfte ein weiterer Grund gewesen sein, warum die Investoren etwas zurückhaltender agierten.

In Taipeh verteuerten sich die Aktien von Taiwan Semiconductor Manufacturing um 4,9 Prozent. Der Chiphersteller hatte am Dienstag nach Börsenschluss ein kräftiges Umsatzwachstum für die ersten beiden Monate des Jahres vermeldet. Der Taiex rückte um 4,1 Prozent vor. 

=== 
INDEX          zuletzt +/- %   % YTD Handelsschluss 
S&P/ASX 200 (Sydney)  8.743,50  +0,6    0,3      06:00 
Topix 500 (Tokio)   2.882,90  +1,0    8,4      07:00 
Kospi (Seoul)     5.609,95  +1,4    33,1      07:30 
Hang-Seng (Hongk.)  25.936,20  -0,1    1,2      09:00 
Shanghai-Comp.     4.132,53  +0,2    4,1      08:00 
 
DEVISEN         zuletzt +/- %   00:00  Di, 8:20 Uhr % YTD 
EUR/USD         1,1631  +0,2   1,1610     1,1635  -1,0 
EUR/JPY         183,77  +0,2   183,49     183,26  -0,1 
EUR/GBP         0,8648  -0,1   0,8652     0,8645  -0,8 
USD/JPY         157,97  -0,0   158,04     157,49  0,8 
USD/KRW        1.467,60  -0,4  1.473,24    1.467,80  1,9 
USD/CNY         6,8646  -0,2   6,8766     6,8795  -1,8 
USD/CNH         6,8662  -0,2   6,8798     6,8803  -1,6 
USD/HKD         7,8283  +0,1   7,8233     7,8237  0,6 
AUD/USD         0,7177  +0,8   0,7119     0,7101  7,6 
NZD/USD         0,5942  +0,3   0,5927     0,5929  3,2 
BTC/USD        69.917,46  -0,5 70.250,91    70.406,67 -20,3 
 
ROHOEL         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex         83,79  +0,4    0,34      83,45 
Brent/ICE         87,39  -0,5   -0,41      87,80 
 
Metalle         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold          5.198,09  +0,1    6,78    5.191,31 
Silber          87,43  -1,1   -0,97      88,40 
Platin         2.191,94  -0,4   -8,51    2.200,45 
===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/gos

(END) Dow Jones Newswires

March 11, 2026 03:38 ET (07:38 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Favoritenwechsel - diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
Das Börsenjahr 2026 ist für viele Anleger ernüchternd gestartet. Tech-Werte straucheln, der Nasdaq 100 tritt auf der Stelle und ausgerechnet alte Favoriten wie Microsoft und SAP rutschen zweistellig ab. KI ist plötzlich kein Rückenwind mehr, sondern ein Belastungsfaktor, weil Investoren beginnen, die finanzielle Nachhaltigkeit zu hinterfragen.

Gleichzeitig vollzieht sich an der Wall Street ein lautloser Favoritenwechsel. Während viele auf Wachstum setzen, feiern Value-Titel mit verlässlichen Cashflows ihr Comeback: Telekommunikation, Industrie, Energie, Pharma – die „Cashmaschinen“ der Realwirtschaft verdrängen hoch bewertete Hoffnungsträger.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau in dieses neue Marktbild passen: solide, günstig bewertet und mit attraktiver Dividende. Werte, die nicht nur laufende Erträge liefern, sondern auch bei Marktkorrekturen Sicherheit bieten.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Value-Zug 2026 endgültig abfährt!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit gratis verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.