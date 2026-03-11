Berlin (ots) -In Zeiten geopolitischer Krisen, hybrider Angriffe und täglicher Cyberattacken kommt der Sicherheit technischer Anlagen eine zunehmende Bedeutung zu. Die Funktionsfähigkeit und Sicherheit von Tankstellen, Lageranlagen für explosive Stoffe wie Gas und Öl, Druckanlagen und Aufzügen muss jederzeit gewährleistet sein. Der "Anlagensicherheitsreport 2026" der zugelassenen Überwachungsstellen (ZÜS) gibt Auskunft über den aktuellen Zustand sicherheitskritischer Anlagen. Wie hoch sind die Mängelquoten? Welche Defekte treten auf? Wie entwickeln sich Sicherheitsprüfungen vor dem Hintergrund digitaler Bedrohungen?Diese und weitere Fragen beantwortet der aktuelle Anlagensicherheitsreport, für den rund 1,1 Millionen Prüfungen technischer Anlagen ausgewertet wurden. Die Ergebnisse des Reports und unsere politischen Empfehlungen für mehr Resilienz stellen wir bei einer Pressekonferenz vor, zu der wir sie herzlich einladen.Zeit: Dienstag, 17. März 2026, 10:00 UhrIhr Gesprächspartner ist: Dr. Joachim Bühler, Geschäftsführer TÜV-Verband e.V.Online-Videokonferenz per Microsoft Teams: Hier klicken, um an der Besprechung teilzunehmen (https://teams.microsoft.com/meet/36258161825182?p=ZpRAvJNEtmR2a4uOJk)Besprechungs-ID: 362 581 618 251 82 | Kennung: C87bU7YcZugang per Telefon: Tel. 069 566081262 | Telefonkonferenz-ID: 804 221 43#HINWEIS: TV- und Hörfunk-Redaktionen können sich für die Aufzeichnung von O-Tönen (auch vorab mit Sperrfrist) gerne bei uns melden.Bitte bestätigen Sie Ihre Teilnahme kurz per E-Mail an presse@tuev-verband.de. Angemeldete Teilnehmer:innen erhalten die PK-Unterlagen ca. 15 Minuten vor dem Start.Über den TÜV-Verband: Als TÜV-Verband e.V. vertreten wir die politischen Interessen der TÜV-Prüforganisationen und fördern den fachlichen Austausch unserer Mitglieder. Wir setzen uns für die technische und digitale Sicherheit sowie die Nachhaltigkeit von Fahrzeugen, Produkten, Anlagen und Dienstleistungen ein. Grundlage dafür sind allgemeingültige Standards, unabhängige Prüfungen und qualifizierte Weiterbildung. Unser Ziel ist es, das hohe Niveau der technischen Sicherheit zu wahren, Vertrauen in die digitale Welt zu schaffen und unsere Lebensgrundlagen zu erhalten. Dafür sind wir im regelmäßigen Austausch mit Politik, Behörden, Medien, Unternehmen und Verbraucher:innen.Pressekontakt:Maurice ShahdPressesprecherTÜV-Verband e. V.Friedrichstraße 136 | 10117 Berlin030 760095-320, presse@tuev-verband.dewww.tuev-verband.de | www.linkedin.com/company/tuevverbandOriginal-Content von: TÜV-Verband e. V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65031/6233161