Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025 hat Pfisterer ein Wachstum der Umsatzerlöse in Höhe von 17,5 Prozent auf rund 450,0 Millionen Euro und einen überproportionalen Anstieg des bereinigten operativen Gewinns (bereinigtes Ebitda) um 23,8 Prozent auf rund 80,0 Millionen Euro erzielt. Damit dürften, laut GBC Research, im vierten Quartal 2025 Umsatzerlöse in Höhe von mehr als 123,0 Millionen Euro und ein Umsatzanstieg von 25,9 Prozent erreicht worden sein. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
