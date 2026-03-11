Berlin (ots) -- Auftakt einer neuen Report-Reihe auf Basis exklusiver Bonial-Daten aus kaufDA und MeinProspekt- 1,16 Milliarden Produkt-Impressions von über 100 Baumarkt-Händlern entlang der digitalen Customer Journey analysiert- "Garten & Freizeit" ist für Händler als auch Konsument:innen die wichtigste Kategorie im Baumarktbereich- 43 % der Konsument:innen planen in den nächsten Monaten ein Garten- oder Balkonprojekt, zu den wichtigsten Entscheidungskriterien bei der Baumarktwahl zählen Produktverfügbarkeit (92 %), Sortiment (88 %) und Nähe (85 %)Mit dem meteorologischen Frühlingsanfang startet auch die Garten- und Balkonsaison. Für Bonial ein klarer Anlass, sich intensiver mit Baumärkten, ihren Angeboten und den Bedürfnissen der Konsument:innen auseinanderzusetzen.Der neue Bonial Shopper-Report DIY 2026 analysiert erstmals umfassend First-Party-Daten der Shopping-Apps kaufDA und MeinProspekt. Er liefert spannende Einblicke für Händler und bestätigt, wie stark digitale Angebotskommunikation Kaufentscheidungen im DIY-Segment unterstützt. Damit startet Bonial eine neue Report-Reihe, die auf Basis eigener First-Party-Daten branchenspezifische Einblicke in die digitale Customer Journey liefert, von der ersten Angebotswahrnehmung bis hin zum Abhaken auf der digitalen Shopping-Liste.Für den Bonial Shopper-Report DIY 2026 wurden von Januar bis Dezember 2025 First-Party-Daten von 135 Baumarkt-Händlern ausgewertet - mit 1.798 digitalen Prospektläufen, 46.471 beworbenen Produkten und rund 1,16 Milliarden Produkt-Impressions.Das analysierte DIY-Sortiment verteilt sich auf sieben Hauptkategorien. Mit 24,61 % führt "Garten & Freizeit" deutlich, gefolgt von "Elektro & Leuchten" (19,82 %) und "Renovieren" (16,34 %)."Garten & Freizeit": Wachstumstreiber mit überdurchschnittlicher ConversionMit 24,61 % ist "Garten & Freizeit" die größte Kategorie. Ein Anteil von rund 30 % an Clicks und Warenwert entlang der Customer Journey unterstreicht das große Interesse der Konsument:innen und zeigt zugleich weiteres Potenzial für gezielte Werbemaßnahmen. Terrassendielen, Gasgrills, Lavendel und Weihnachtsbäume zählen im Jahresverlauf zu den Top-Performern entlang der Customer Journey."Werkzeug & Maschinen": Höchster WarenwertObwohl nur 7,83 % des Angebots auf diese Kategorie entfallen, generiert sie 10,34 % des gesamten Warenwerts auf den Shopping-Listen. Werkstattwagen und Bohrhammer zählen im Jahresverlauf zu den stärksten Performern entlang der Customer Journey.Auch die Kategorie "Renovieren" zeigt entlang der Customer Journey eine konstante Performance und bestätigt die projektgetriebene Relevanz des DIY-Segments.In-App-Umfrage unter der kaufDA- und MeinProspekt-Nutzerschaft bestätigt Garten-BoomErgänzend befragte Bonial Ende Februar 3.426 Konsument:innen in ihren Apps kaufDA und MeinProspekt rund um das Thema DIY. Die Ergebnisse unterstreichen die hohe Planungsrelevanz im DIY-Segment: 97 % geben an, dass ihnen ein schönes Zuhause (sehr) wichtig ist, 43 % planen in den kommenden zwölf Monaten ein Garten- oder Balkonprojekt. Jeweils rund 42 % werden durch konkrete Projekte oder saisonale Anlässe zu einem Baumarktbesuch motiviert. Mehr als jeder Vierte besucht aufgrund attraktiver Angebote und Rabatte einen Baumarkt. 76 % kaufen bevorzugt stationär ein, 64 % nutzen persönliche Beratung, damit ist sie der meistgenutzte Service im Baumarkt.Produktverfügbarkeit (92 %), Sortiment (88 %) und Nähe (85 %) zählen zu den wichtigsten Entscheidungskriterien bei der Wahl des Baumarkts. Gleichzeitig kauft mehr als die Hälfte überwiegend geplant.Digitale Angebotskommunikation als Umsatzhebel für den stationären Handel"Unsere exklusiven Bonial-Daten zeigen, dass digitale Angebotskommunikation nicht nur Aufmerksamkeit erzeugt, sondern konkrete Kaufentscheidungen vorbereitet. Besonders im Garten-Segment treffen wir auf eine projektorientierte, planende Zielgruppe mit hoher Kaufabsicht und genau dort entsteht der stationäre Umsatz", sagt Florian Reinartz, CMO/CCO und Geschäftsführer von Bonial.Der Bonial Shopper-Report DIY 2026 steht ab sofort als kostenloser Download auf der Bonial-Webseite (https://www.bonial.com/de/presseundblog/bonial-shopper-report-diy-2026) zur Verfügung.Über Bonial:Bonial gehört zur Axel Springer SE, einem transatlantischen Medienunternehmen in Familienbesitz mit Standorten in u.a. Berlin und New York. Das internationale Unternehmen agiert als maßgebender Drive-to-Store Marketing Partner und Innovationstreiber der digitalen Handelskommunikation in Deutschland und Frankreich. Seit 18 Jahren verbindet Bonial Verbraucher:innen mit Geschäften und ermöglicht dem Handel sowie Marken, ihre Angebote in der digitalen Welt bestmöglich zu kommunizieren. Als Marktführer der digitalen Angebotskommunikation und Full-Service-Dienstleister bietet Bonial individuelle Marketinglösungen für 1.500 namhafte Einzelhändler und begeistert aktuell monatlich 14 Millionen Nutzer:innen auf seinen Plattformen kaufDA und MeinProspekt, den größten lokalen Shopping-Apps Deutschlands.