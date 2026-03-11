EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Heidelberg Pharma AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Heidelberg Pharma AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://heidelberg-pharma.com/de/presse-investoren/mitteilungen-und-berichte/finanzberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://heidelberg-pharma.com/en/press-investors/announcements/financial-reports
Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 15.07.2026
Ort: https://heidelberg-pharma.com/de/presse-investoren/mitteilungen-und-berichte/finanzberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 15.07.2026
Ort: https://heidelberg-pharma.com/en/press-investors/announcements/financial-reports
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://heidelberg-pharma.com/de/presse-investoren/mitteilungen-und-berichte/finanzberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://heidelberg-pharma.com/en/press-investors/announcements/financial-reports
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 15.07.2026
Ort: https://heidelberg-pharma.com/de/presse-investoren/mitteilungen-und-berichte/finanzberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 15.07.2026
Ort: https://heidelberg-pharma.com/en/press-investors/announcements/financial-reports
