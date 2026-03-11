Berlin (ots) -Schnee vor der Tür, Suppe an der Tür: Wenn Deutschland friert, bestellt es. Eine exklusive Flink-Auswertung des Winters 2025/26 zeigt: Ab unter fünf Grad Celsius explodieren die Bestellungen von Suppe, heißer Schokolade und Pizza - und Kiel, Magdeburg und Münster sind die ungeschlagenen Gemütlichkeits-Champions der Republik.Fünf Grad: Der Kipp-Punkt für Deutschlands GemütlichkeitDie Daten zeigen einen klaren Zusammenhang: Sobald die Temperaturen unter die Fünf-Grad-Marke fallen, steigen Bestellungen von Eintöpfen und Suppen, Kakao sowie Fertig-Pizzen spürbar an. Der absolute Höhepunkt des Winters - die Frostwochen im Januar mit Minusgraden und Dauerfrost - markierte auch den Spitzenwert bei Comfort-Food-Bestellungen. Heiße Schokolade und Kakao erreichten in den kältesten Wochen ihren Jahreshöhepunkt. "Der Flink-Warenkorb ist der ehrlichste Wetterbericht Deutschlands", sagt Lucas Rietz, Managing Director bei Flink Deutschland. "Wenn die Temperaturen fallen, steigen Suppe und Schokolade - das ist so verlässlich wie der Wetterbericht selbst."Mit dem Einsetzen des Vorfrühlings ab Februar kehrt die Ordnung zurück: Comfort-Food-Bestellungen gehen spürbar zurück, während frische Produkte wieder an Bedeutung gewinnen. "Der Frühling kommt - und Deutschland bestellt wieder Salat", so Rietz.Kiel, Magdeburg, Münster: Die Comfort-Food-Champions des NordensBeim Gesamt-Comfort-Food-Ranking führt Kiel das Feld mit großem Abstand an, dicht gefolgt von Oldenburg, Dortmund und Bremen. Der Norden und Westen Deutschlands dominieren klar: Fast alle Top-Städte liegen nördlich des Weißwurst-Äquators. Magdeburg führt beim Suppen-Ranking und liegt auch bei heißer Schokolade weit vorne.Am anderen Ende des Rankings finden sich Stuttgart, Frankfurt und Berlin - die großen Metropolen im Süden bleiben auch im tiefsten Winter vergleichsweise diszipliniert. "Berlin ist kulinarisch unerschütterlich - ob minus drei oder plus fünfzehn Grad, die Hauptstadt bleibt cool", kommentiert Lucas Rietz. "Kiel dagegen macht es sich richtig gemütlich. Die Ostsee macht eben hungrig auf Warmes."Kakao-Ranking: Mönchengladbach heizt am meisten aufEin besonderes Highlight zeigt das Kakao-Ranking: Mönchengladbach führt deutschlandweit beim Kakao-Konsum - vor Dortmund und Erfurt. München und Stuttgart bilden das Schlusslicht. "Im Ruhrgebiet wird offenbar am intensivsten aufgewärmt - Kakao ist dort Kultgetränk", so Rietz. "München hingegen bleibt selbst beim Kakao unterkühlt."Suppen-Champion: Magdeburg schlägt alleBeim Suppen- und Eintopf-Ranking führt Magdeburg das Feld deutlich an - gefolgt von Lübeck, Krefeld und Münster. Berlin und Frankfurt landen weit hinten. Ein klares Nord-Ost-Gefälle: Je weiter nördlich und östlich, desto mehr Suppe landet im Warenkorb.Fun Facts: Der Comfort-Food-Rekordhalter kommt aus BerlinAuch in diesem Winter gab es Ausreißer: Die größte Comfort-Food-Bestellung des Winters kam aus Berlin - mit über 750 Euro und mehr als 150 Artikeln in einer einzigen Bestellung. "Auch der gemütlichste Winter hat seine Helden", sagt Rietz. "Ob für eine große WG-Party oder einfach ein sehr, sehr langer Filmabend - wir urteilen nicht."Der Frühling ist da - und die Suppe wird kaltMit den ersten Frühlingstagen verabschieden sich die Comfort-Food-Bestellungen langsam. Die Temperaturen klettern, die Pasta bleibt im Regal, und frisches Gemüse hält wieder Einzug in den Flink-Warenkorb. "Wir freuen uns auf den Frühling - auch wenn unsere Suppen-Lieferanten das etwas anders sehen", schmunzelt Lucas Rietz.Pressekontakt:pr@goflink.comOriginal-Content von: Flink SE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/167043/6233198