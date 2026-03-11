Trumps Entspannungssignal ließ Börsen und Ölpreis kurzzeitig drehen. Doch die Disruptionen sind schon jetzt enorm, selbst wenn etwas Entspannung in die Situation kommt. Unterschätzen die Märkte die Folgen? Die Aussage von Donald Trump, der Krieg mit dem Iran sei "very complete, pretty much" ("weitgehend abgeschlossen"), sorgte im späten Montagshandel zunächst für einen fulminanten Turnaround an den US-Börsen. Auch der Ölpreis reagierte sofort: Nachdem der Crude-Oil-Future im frühen Montagshandel zeitweise bis auf knapp 120 US-Dollar gestiegen war, brach er nach den Entspannungssignalen um rund 32% ein und drehte im Tagesverlauf sogar kurz ins Minus. Die Hoffnung währte allerdings nur kurz. Wenig später bombardierten Israel und die USA erneut Ziele im Iran. Gleichzeitig bleibt der Verkehr in der Straße von Hormus stark eingeschränkt, da nahezu alle großen Reedereien die strategisch wichtigste Meerenge des globalen Ölhandels weiterhin meiden. Historische Disruption am Energiemarkt Trotz einzelner Entspannungssignale bleibt das Ausmaß der aktuellen Störungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...