Hannover (www.anleihencheck.de) - Am 19. März ist die nächste EZB-Zinssitzung, so die Analysten der NORD/LB in ihrer aktuellen Ausgabe von "NORD/LB am Morgen".Die EZB werbe derzeit verstärkt für eine Zurückhaltung bei der zukünftigen Zinsentwicklung. Zeitgleich werde aber auch auf die geldpolitische Flexibilität verwiesen. Die Finanzmärkte würden in dieser Gemengelage derzeit ein Stillhalten auf der nächsten Sitzung im März einpreisen. Eines könne man auf jeden Fall schon jetzt sagen: Entscheidend für den weiteren Verlauf des Zinspfades werde auf jeden Fall sein, ob der aktuelle Energiepreisschock eher temporärer oder von längerfristiger Natur sei. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
