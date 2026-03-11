Porsche schaltet bei der Neuausrichtung in den nächsten Gang - und nimmt dafür kurzfristig massive Ergebnisbelastungen in Kauf. Auf der Jahrespressekonferenz zeichnet der neue Vorstandsvorsitzende Dr. Michael Leiters ein klares Bild: weniger Bürokratie, schlankere Strukturen, strikter Fokus auf Marge statt Stückzahl - vor allem im schwierigen China-Geschäft. Gleichzeitig liefert der Sportwagenbauer harte Zahlen: Umsatz runter, operatives Ergebnis eingebrochen - wegen außerordentlicher Aufwendungen von rund 3,9 Milliarden Euro. "Value over Volume": Porsche will wieder begehrlicher werden - nicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
