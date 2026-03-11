Das LARA Partnernetzwerk von UNIQA umfasst ab sofort Mitglieder von Physio Austria



Wien (APA-ots) - UNIQA und Physio Austria, der Bundesverband der Physiotherapeut:innen

Österreichs, kooperieren im Rahmen des LARA Partnernetzwerks, um die Suche nach einer passenden Physiotherapeutin, einem passenden Physiotherapeuten zu vereinfachen. " Mit unserer Ambition als beste Service-Dienstleisterin verfolgen wir mit dem LARA Partnernetzwerk das Ziel, unseren Kundinnen und Kunden die Gesundheitsversorgung so einfach wie möglich zu gestalten und sie optimal zu betreuen. Dazu zählt, dass wir Ihnen dabei helfen, Gesundheitsdienstleistende in Ihrer Nähe zu finden ", so Hans Aubauer, Leiter der

Krankenversicherung bei UNIQA . Seit 2019 wird das LARA Partnernetzwerk an Gesundheitsdienstleistenden kontinuierlich weiter ausgebaut.



Nachdem die Datenbank seit Herbst 2025 auch Zahnärzt:innen umfasst, wurde diese nun auch um Physiotherapeut:innen erweitert: Seit Jänner 2026 können alle Mitglieder von Physio Austria ihr Profil und ihre Berufssitze in der Therapeut:innen-Suche von Physio Austria für die LARA Online-Suche von UNIQA aktivieren. Die Daten aus der Therapeut:innen-Suche bei Physio Austria werden täglich aktualisiert und automatisch an LARA weitergeleitet. " Dank der Kooperation mit Physio Austria können unsere Kund:innen neben

Allgemeinmediziner:innen, Fach- und Zahnärzt:innen nun auch schnell und unkompliziert Physiotherapeut:innen in ihrer Nähe finden ", zeigt sich Hans Aubauer erfreut. Die Suche ist sowohl online als auch direkt über die myUNIQA App möglich.



" Die Kooperation mit UNIQA ist ein wichtiger Schritt, um die Sichtbarkeit unserer Berufsgruppe weiter zu stärken und Patient:innen einen noch leichteren Zugang zu qualitativ hochwertiger physiotherapeutischer Versorgung zu ermöglichen. Durch die Einbindung unserer Therapeut:innen-Suche in LARA schaffen wir gemeinsam einen Mehrwert für alle UNIQA Kund:innen, die wohnortnahe

physiotherapeutische Unterstützung benötigen ", unterstreicht Constance Schlegl, Präsidentin Physio Austria .



Was ist LARA?



Mit LARA, dem UNIQA HealthGuide, erhalten UNIQA Kund:innen einen schnellen und einfachen Zugang zu medizinischer Versorgung. Durch das österreichweite Netzwerk an Gesundheitsdienstleistenden werden Privatpatient:innen optimal durch die österreichische Gesundheitslandschaft begleitet. In der benutzerfreundlichen Online- Suche - dem Kern-Service von LARA - sind Gesundheitsdienstleistende in ganz Österreich gelistet. UNIQA Kund:innen finden einfach und rasch die für sie passenden Gesundheitsdienstleistenden und buchen im Idealfall gleich einen Termin online. Bereits rund 500.000 UNIQA Kund:innen profitieren österreichweit von dem innovativen Ansatz - und LARA wächst weiter.



UNIQA

Die UNIQA Group ist eine der führenden Versicherungsgesellschaften in ihren Kernmärkten Österreich und Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund 20.000 Mitarbeiter:innen und exklusive Vertriebspartner:innen betreuen in 14 Ländern mehr als 17 Millionen Kund:innen. In Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von rund 21 Prozent die zweitgrößte Versicherungsgruppe - mehr als 5.000 Mitarbeiter:innen betreuen 3,7 Millionen Kund:innen. Die ausgeprägte

Serviceorientierung und Kundennähe wird durch die neun Landesdirektionen und über 400 Servicestellen unterstrichen. In der Wachstumsregion CEE ist UNIQA in 11 Märkten vertreten: Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Tschechien, Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus zählen auch Versicherungen in der Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA Group.



Rückfragehinweis:

UNIQA Insurance Group AG

Mag. Natascha A. Smole

Telefon: +43 664 88827382

E-Mail: natascha.smole@uniqa.at



