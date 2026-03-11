Anzeige
WKN: 899867 | ISIN: US1564311082 | Ticker-Symbol: EY3
Tradegate
10.03.26 | 19:55
46,400 Euro
+0,61 % +0,280
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
S&P SmallCap 600
1-Jahres-Chart
CENTURY ALUMINUM COMPANY Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
CENTURY ALUMINUM COMPANY 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
45,59046,50010:54
45,59046,50010:48
ratgeberGELD.at
11.03.2026 10:09 Uhr
185 Leser
Artikel bewerten:
(1)

Century Aluminium - CENX: Rückenwind durch Trumps Zölle!

Jetzt 750.000t p.a.!

Widerstandslinie knapp unter Allzeithoch! Century Aluminum (CENX) baut neue Primär-Aluschmelze in Joint Venture mit Emirates Global!

Century Aluminium (CENX) - ISIN US1564311082

Rückblick: Ein Kursplus von rund 115 Prozent in einem Aufwärtstrend und ein stabiler Aufwärtstrend sind die wichtigsten Merkmale im Chartbild der Century-Alumium-Aktie. Für unser Breakout-Setup fokussieren wir uns auf die Widerstandslinie bei circa 56 USD.

Century-Aluminium-Aktie: Chart vom 10.03.2026, Kürzel: CENX Kurs: 53.56 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Beim Bruch der Widerstandslinie wäre eine Fortsetzung der Rallye der Century-Aluminium-Aktie wahrscheinlich. Das Kursziel haben wir per Measured Move bei circa 64 USD ermittelt.

Mögliches bärisches Szenario

Kritiker bezweifeln, ob die Zölle tatsächlich dauerhaft implementiert und im Trumpschen Sinne funktionieren werden. Die Widerstandslinie wurde bereits einmal gebrochen. Dies könnte auch als Fehlausbruch interpretiert werden, sodass vorsichtige Trader unter der Kerze vom Freitag einen Stop Loss bei Century Aluminnium platzieren sollten.

Meinung

Der Aluminiumproduzent Century Aluminum beteiligt sich mit 40 Prozent an einem Joint Venture mit Emirates Global Aluminium zum Bau der ersten neuen Primär-Aluminiumschmelze in den USA seit fast 50 Jahren in Inola (Oklahoma). Die geplante Kapazität wurde von 600000 auf 750000 Tonnen Aluminium pro Jahr erhöht, wodurch sich die US-Produktion mehr als verdoppeln könnte. Das Projekt soll noch in diesem Jahr starten und bis zum Ende des Jahrzehnts in Betrieb gehen, rund 4 Miliarden USD kosten sowie etwa 1000 dauerhafte und 4000 Bau-Arbeitsplätze schaffen. Hintergrund sind hohe Aluminiumpreise und US-Importzölle von 50 Prozent, wodurch heimische Produzenten profitieren könnten, da derzeit etwa 85 Prozent des US-Bedarfs durch Importe gedeckt werden. Die charttechnisch sehr stabile Entwicklung im zuletzt recht nervösen Gesamtmarkt spricht aktuell für die Bullen.


Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

  • Marktkapitalisierung: 5.30 Milliarden USD
  • Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 144.49 Millionen USD
  • Meine Meinung zu Century Aluminium ist bullisch.
  • Quellennachweis: https://www.finanztrends.de/news/century-aluminum-aktie-wird-richtig-gross/
  • Veröffentlichungsdatum: 11.03.2026
  • Autor: Thomas Canali

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Der Finanzinformationsdienst ist verpflichtet, Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein Interessenskonflikt vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von

© 2026 ratgeberGELD.at
