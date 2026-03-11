GoodData bietet gesteuerte Semantik, fundiertes Wissen, geleitetes Verhalten und vollständige Beobachtbarkeit für zuverlässige KI-Analysen.

SAN FRANCISCO, KALIFORNIEN / ACCESS Newswire / 11. März 2026 / GoodData hat heute Context Management vorgestellt, einen gesteuerten kontextuellen Layer, der für den Einsatz produktionsreifer KI-Analysen und -Agenten in Unternehmen entwickelt wurde.

Wenn Unternehmen KI-Assistenten, Copiloten und autonome Agenten einsetzen, stoßen sie auf eine strukturelle Lücke: der KI fehlt ein durchgesetzter geschäftlicher Kontext, Governance und Beobachtbarkeit. KI-Pilotprojekte zeigen zwar Potenzial, aber die Überführung von KI in die Produktion bringt die tiefere Herausforderung mit sich, sicherzustellen, dass Antworten konsistent, sicher und in großem Maßstab erklärbar sind.

Ohne Semantik und Rückverfolgbarkeit ändern sich die Antworten je nach Formulierung. Geschäftsregeln werden uneinheitlich angewendet. Wenn sich die Ergebnisse ändern, können die Teams nicht erklären, warum. Für Unternehmen untergräbt dies das Vertrauen und verlangsamt die Akzeptanz.

Viele KI-Analyseplattformen stützen sich auf Prompts, abgeleitete Metadaten oder eine lose integrierte Dokumentensuche. Der Kontext wird nahegelegt, aber nicht durchgesetzt.

Context Management von GoodData schließt diese strukturellen Lücken, indem es eine Analyseplattform mit einem gesteuerten kontextuellen Layer bereitstellt, der speziell für KI-Systeme entwickelt wurde. Er schafft einen einzigen Zugangspunkt zu strukturierten und unstrukturierten Daten, Geschäftswissen, Richtlinien und Anweisungen und stellt so sicher, dass die KI innerhalb definierter Grenzen arbeitet.

Durch die Formalisierung der Definition, Steuerung und Beobachtung von Kontexten verbessert Context Management die Qualität der Antworten, stärkt die Sicherheitskontrollen und macht das Verhalten der KI in Produktionsumgebungen transparent.

Die fünf Säulen von GoodDatas Context Management

Context Management verwaltet Bedeutung, Governance, Wissensgrundlage, Steuerung und Beobachtbarkeit und sorgt so dafür, dass KI-Analysen in Produktionsumgebungen präzise, sicher und nachvollziehbar sind.

Diese Säulen definieren die strukturellen Anforderungen für Unternehmens-KI: Sie ermöglichen hochwertige Antworten innerhalb zuverlässiger Systeme.

Datensemantik: Definiert Metriken, Dimensionen und Geschäftslogik einmalig in einem deterministischen semantischen Modell. Agenten, Dashboards und APIs verwenden dieselben Definitionen, sodass sich die Zahlen nie ändern, unabhängig davon, wie eine Frage gestellt wird.

Governance: Wendet unternehmensgerechte Kontrollen für den Datenzugriff, die Nutzungsrichtlinien und das Verhalten von Agenten an. KI arbeitet standardmäßig innerhalb definierter Grenzen, wodurch Missbrauch, Datenlecks und unsichere Aktionen verhindert werden.

Wissensgrundlage: Stützt jede Antwort auf strukturierte Analysen und gesteuerte Unternehmensinhalte. Die Antworten sind bis zu ihren Quellen zurückverfolgbar, wodurch Halluzinationen reduziert und die Zuverlässigkeit erhöht werden.

KI-Steuerung: Bietet Geschäftsanweisungen, analytische Zielsetzungen und Kontextspeicher, die das Verhalten der KI definieren und so eine einheitliche Terminologie, Prioritäten und Erklärungen für alle Benutzer und Workflows gewährleisten.

Beobachtbarkeit: Verfolgt Prompts, Eingaben, Ausgaben und Kosten durchgängig. So verstehen Anwender, welcher Kontext verwendet wurde, was sich geändert hat und warum sich die Ergebnisse entwickelt haben, wodurch KI-Analysen transparent und überprüfbar werden.

Eine gesteuerte Grundlage für KI-Teams in Unternehmen

Context Management basiert auf der modularen, einbettbaren Architektur von GoodData und lässt sich in moderne Datenstacks und Entwickler-Workflows integrieren. Es unterstützt strukturierte und unstrukturierte Daten, ermöglicht mandantenfähige Bereitstellungen und wendet Governance auf Assistenten, Agenten, Dashboards und eingebettete Anwendungen an.

"KI-Pilotprojekte sind einfach. Produktionsreife KI ist schwierig", so Peter Fedorocko, Field CTO bei GoodData. "Unternehmen brauchen Antworten, die konsistent, gesteuert und erklärbar sind. Context Management stellt sicher, dass agentenbasierte KI-Analysen auf denselben semantischen Definitionen, Geschäftsregeln und Kenntnissen basieren, auf die sich Teams täglich verlassen."

Für Analytics Engineers bedeutet dies deterministische Metriken, die als Code definiert sind und konsistent in KI und Analytics wiederverwendet werden. Für Datenverantwortliche in Unternehmen bedeutet dies, dass KI standardmäßig innerhalb der Governance-Grenzen arbeitet. Für Produkt- und KI-Teams bedeutet dies produktionsreife Agenten, die sicher in kundenorientierte Anwendungen eingebettet sind.

Eine vertrauenswürdige Grundlage für produktionsreife KI

Context Management erweitert die KI-native Plattform von GoodData um einen gesteuerten kontextuellen Layer, der für die agentenbasierte Analyse in der Produktion entwickelt wurde.

Wenn Unternehmen von der Experimentierphase zur operativen KI übergehen, werden eine durchgesetzte Semantik, fundiertes Wissen und die Beobachtbarkeit von Entscheidungen zu grundlegenden Anforderungen. Context Management bietet diese Grundlage.

Mit dieser Einführung erweitert GoodData seine bestehende Analyseinfrastruktur um kontextbezogene und gesteuerte Kontrollmechanismen, die für KI-Systeme in Unternehmen erforderlich sind, in denen Assistenten, Copiloten und autonome Agenten mit gemeinsamer Bedeutung, Governance und vollständiger Transparenz arbeiten.

Über GoodData

GoodData ist eine KI-native Decision-Intelligence-Plattform, die Unternehmen dabei unterstützt, vertrauenswürdige Daten in sichere Maßnahmen umzusetzen. GoodData wurde für gesteuerte, skalierbare Analysen entwickelt und ermöglicht es Unternehmen, Erkenntnisse zu nutzen, Entscheidungen zu automatisieren und Intelligenz direkt in Produkte und Geschäftsabläufe zu integrieren.

Mit einer modularen Architektur und einer kontrollierten semantischen Ebene als Kernstück sorgt GoodData dafür, dass KI-gestützte Analysen transparent und überprüfbar sind und mit der Art und Weise übereinstimmen, wie Unternehmen ihre Daten definieren und ihnen vertrauen. Unternehmen nutzen GoodData, um schneller von Erkenntnissen zu Ergebnissen zu gelangen und gleichzeitig Sicherheit, Governance und Performance auf Unternehmensniveau zu gewährleisten.

GoodData bedient über 123.000 weltweit führende Unternehmen und 3,9 Millionen Nutzer und hilft Unternehmen dabei, die Lücke zwischen Daten und Entscheidungsfindung zu schließen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website von GoodData. Folgen Sie GoodData auch auf LinkedIn, YouTube und Medium.

2026 GoodData Corporation. Alle Rechte vorbehalten. GoodData ist eine eingetragene Marke der GoodData Corporation in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Andere Namen und Marken können als Eigentum anderer geltend gemacht werden.

Ansprechpartner GoodData:

press@gooddata.com

+1 415-200-0186

QUELLE: GoodData Corporation

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83313Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83313&tr=1



