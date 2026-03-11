Wer morgen früh seine q.beyond-Aktien im Depot checkt, sollte nicht erschrecken: Ab Donnerstag, dem 12. März 2026, werden die Papiere des IT-Dienstleisters q.beyond AG (ISIN: DE0005137004, neue ISIN ab morgen: DE000A41YDG0) zu einem fünfmal höheren Kurs gehandelt. Der Grund ist eine Aktien-Zusammenlegung im Verhältnis 5:1. Aus fünf alten Aktien wird also eine neue. Das klingt drastischer, als es ist: Am Gesamtwert der Beteiligung ändert sich durch diesen rein technischen Vorgang nichts. Was sich aber ändert, ist die Bühne, die q.beyond damit für das nächste Kapitel der Unternehmensgeschichte bereitet. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
