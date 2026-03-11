Hamburg (ots) -An deutschen Tankstellen wird längst nicht mehr nur das Auto betankt. Viele Fahrer nutzen den Stopp auch, um sich unterwegs mit einer Tasse Kaffee zu versorgen. Denn anders als noch vor zwanzig Jahren ist das Kultgetränk Kaffee mittlerweile an nahezu jeder Tankstelle ganz bequem verfügbar. Mit dieser Entwicklung haben sich über die Jahre auch die Ansprüche der Kunden verändert. Statt eines schnellen Heißgetränks rückt Coffee-Shop-Qualität immer stärker in den Fokus. Wie die mobile Kaffeekultur heutzutage aussieht und welche Ansprüche Autofahrer an das Tankstellen-Angebot haben: diesen und weiteren spannenden Fragen ist die Tankstellenkette HEM in ihrer aktuellen Umfrage[1] nachgegangen.Die Umfrage-Ergebnisse zeichnen ein klares Bild: Kaffee zählt für viele Autofahrer zum Standardprogramm. 89 Prozent der Befragten trinken unterwegs regelmäßig Kaffee, jeder Vierte sogar fast immer (28 Prozent). Besonders beliebt ist der mobile Kaffeegenuss am Nachmittag (53 Prozent) oder frühen Morgen (47 Prozent).Kein Wunder also, dass Tankstellen für viele zur bevorzugten Anlaufstelle zählen, wenn man unterwegs schnell und verlässlich eine gute Tasse Kaffee trinken möchte: Mehr als die Hälfte der Befragten (60 Prozent) holen sich ihren Kaffee am liebsten hier. Weitere Optionen sind Bäckereien (36 Prozent), Coffee-Shops (30 Prozent) oder Raststätten-Automaten (21 Prozent).Wo wird der Kaffee getrunken?Die meisten trinken ihren Kaffee unterwegs direkt im Auto (47 Prozent). 38 Prozent legen hingegen eine kurze Pause außerhalb des Fahrzeugs ein, etwa auf dem Parkplatz.15 Prozent der Befragten nutzen bevorzugt Sitzbereiche innerhalb von Tankstellen oder Raststätten. Was sich viele dabei noch wünschen? "Mehr Ruhe" und "Abgrenzung vom Tankstellenbetrieb" - einen Ort, der sagt "du darfst hier kurz stehen bleiben, auch wenn die Welt weiterfährt."[2]Wer sich bewusst Zeit für eine Kaffeepause nimmt, legt Wert auf Atmosphäre und Rückzugsmöglichkeiten. Dieses Potenzial denken moderne Tankstellen zunehmend mit.Darauf kommt es beim Kaffeekauf unterwegs anFür drei Viertel der Umfrageteilnehmer (75 Prozent) ist der Geschmack das wichtigste Kriterium beim Kaffeekauf. Nach Aussagen der befragten Autofahrer sollte er vor allem vollmundig und aromatisch schmecken, nicht bitter oder verbrannt sein, heiß serviert werden und möglichst frisch gebrüht oder frisch gemahlen sein.Dass dieser Anspruch vielerorts bereits erfüllt wird, spiegelt sich auch in der Bewertung wider: Mehr als jeder Fünfte (21 Prozent) findet den Kaffee an der Tankstelle sogar besser als in Cafés oder Bäckereien, weitere 45 Prozent bescheinigen ihm eine deutlich verbesserte Qualität gegenüber früher."Über den Geschmack [an der Tankstelle] lässt sich nicht streiten", lautet das Fazit eines Umfrage-Teilnehmers.Auch ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis (54 Prozent), Schnelligkeit (28 Prozent) sowie nachhaltige Verpackungen oder Mehrwegoptionen (21 Prozent) spielen eine Rolle. Bei der Wahl der Kaffeezubereitung liegt der klassische Filterkaffee (38 Prozent) vorn, dicht gefolgt von Cappuccino (35 Prozent), Café Crema (33 Prozent) und Latte Macchiato (31 Prozent) folgen dicht dahinter. Aber auch Milchkaffee (24 Prozent), Espresso (19 Prozent) und Cold Brew (11 Prozent) finden ihre Fans.Bei der Milch zeigen sich ebenfalls unterschiedliche Vorlieben: Während die Mehrheit klassische Kuhmilch bevorzugt (53 Prozent), greifen 16 Prozent regelmäßig zu pflanzlichen Alternativen wie Hafer-, Soja- oder Mandelmilch.Service oder Automat?Nicht nur die Sorte, auch die Zubereitungsart ist für viele entscheidend: 44 Prozent bevorzugen Kaffee, der von einer Servicekraft zubereitet wird. 21 Prozent wählen bewusst Kaffeeautomaten, weil sie deren Schnelligkeit und gleichbleibende Qualität schätzen. Besonders gefragt sind Kaffeevollautomaten (37 Prozent), gefolgt von Siebträgermaschinen (23 Prozent). Pumpkannen (11 Prozent) und Kaffeeroboter (7 Prozent) spielen dagegen nur eine geringe Rolle.Was Kaffee kosten darfBei aller Liebe zum Kaffee bleiben viele dennoch preissensibel. Gerade unterwegs spielt der Preis eine wichtige Rolle, vor allem, wenn die Kaffeepause zur regelmäßigen Routine wird. Knapp die Hälfte der Befragten (48 Prozent) haben die aktuellen Preissteigerungen beim Kaffee bewusst wahrgenommen, weitere 25 Prozent haben zumindest den Eindruck, dass ihr Lieblingsgetränk teurer geworden ist. Dennoch bleibt der Konsum nahezu stabil: 39 Prozent trinken genauso viel wie zuvor, während etwa ein Drittel (31 Prozent) etwas seltener zugreifen.Die persönliche Preisgrenze ist dabei klar gesteckt: 47 Prozent der Befragten möchten für einen mittelgroßen Kaffee nicht mehr als drei Euro zahlen, 20 Prozent setzen die Grenze bei zwei Euro. 25 Prozent der Umfrageteilnehmer akzeptieren Preise bis vier Euro und nur 8 Prozent würden auch fünf Euro bezahlen.Kombi-Angebote machen Kauf attraktiverZusätzliche Angebote steigern die Attraktivität. 38 Prozent interessieren sich für herzhafte Kombi-Angebote wie Kaffee mit belegtem Brötchen, 27 Prozent bevorzugen süße Begleiter wie Croissants oder Riegel. Wer unterwegs an der Tankstelle eine Pause einlegt, wünscht sich also mehr als nur einen schnellen Koffeinkick. 