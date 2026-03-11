© Foto: Morio Taga - picture alliance / Jiji Press PhotoEin überraschender Pokémon-Hit sorgt für neue Euphorie bei Nintendo-Anlegern. Die Aktie legt kräftig zu, während ein Problem aus der Chipbranche weiter droht.Die Aktie von Nintendo hat am Mittwoch einen deutlichen Kurssprung hingelegt. Das Papier schloss 8,90 Prozent höher und verzeichnete damit den stärksten Anstieg seit April. Auslöser der Rallye ist der überraschende Erfolg eines neuen Pokémon-Spiels. Auch auf Tradegate legte die Aktie am Mittwoch zu und notierte mit einem Plus von 4,56 Prozent bei 53,70 Euro (Stand 08:42 Uhr). Das Spiel Pokémon Pokopia erschien am 5. März exklusiv für die neue Konsole Nintendo Switch 2. Seitdem melden mehrere große Händler in den Vereinigten Staaten …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE