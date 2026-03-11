Hamburg (ots) -Im neuen "Nordlichter"-Projekt "Große Mutter" (Arbeitstitel), das im Hamburger Stadtteil Steilshoop spielt, prallen zwei Unsichtbare aufeinander: Die 17-jährige Lord (Lina Isabelle Sturm), perspektivlos und voller Wut, und die 78-jährige Betty (Christine Korfant), lebensmüde und bereit aufzugeben. Als Lord Betty das Leben bewahrt, öffnet sich für beide Frauen eine unerwartete Tür."Große Mutter" ist ein kraftvolles Coming-of-Age-Drama über zwei Frauen, die versuchen in einer Gesellschaft zu überleben, die Menschen unsichtbar macht. Autorin und Regisseurin ist Caren Wuhrer, Absolventin der Hamburg Media School: "Ich sehe den Film als Mischung aus poetischem Realismus und roher Direktheit. Die Sprache der Jugendlichen, das trockene, manchmal brutale Humorvolle alter Menschen, kleine Gesten, das Unausgesprochene - all das soll Raum bekommen."Der Film entsteht bis Ende März in Hamburg. Produzent ist Markus Mayr (MÄKSMY Films), Produktionsleitung: Kim Höver, Kamera: Felix Tonnat, Editorin: Maxi Willmann. Lena Scharrer ist für das Kostümbild zuständig, René Brodrecht für das Szenenbild und Thora Geissler für das Maskenbild. Die Redaktion verantwortet Dr. Ira Neukirchen (NDR).Mit dem Talentförderprogramm "Nordlichter" bieten der NDR, die MOIN Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein und die nordmedia - Film und Medienförderung Niedersachsen/Bremen jungen Filmschaffenden die Chance, moderne und eigenwillige norddeutsche Genre-Geschichten zu erzählen. "Große Mutter" läuft voraussichtlich im November 2026 im NDR Fernsehen.Hinweis: Ein Foto zum Dreh finden Sie unter www.ard-foto.de.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/6233298