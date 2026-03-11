Explorationsunternehmen straffen aktuell ihre Portfolios, um im Marktumfeld schneller voranzukommen und knappe Ressourcen bei Personal und Gerät so effektiv wie möglich einzusetzen.

Der Metallexplorer Prismo Metals setzt Prioritäten: Ende Februar wurde mit Blade Resources eine Vereinbarung über den Verkauf des Kupferprojektes Hot Breccia in Arizona abgeschlossen. Prismo erhält neben einer Barzahlung von 185.000 CAD rund 6,75 Mio. Stammaktien von Blade, was einem Anteil von 24 % am Unternehmen entspricht.

Doch der Verkaufspreis stand nicht allein im Fokus. Vielmehr ging es auch darum, Ressourcen zu bündeln und durch die Auslagerung Hot Breccia voranbringen zu können, ohne Abstriche bei anderen Projekten im Portfolio machen zu müssen.

Geologen und Bohrteams werden knapp

Junior-Explorer sind insbesondere in Nordamerika derzeit mit der grundlegendsten aller wirtschaftlichen Aufgabenstellungen konfrontiert: Dem Haushalten mit knappen Mitteln. Dabei geht es weniger um Geld, das im derzeitigen Marktumfeld bereitwillig in den Sektor fließt. Prismo Metals selbst hatte erst im vergangenen November eine zuvor aufgestockte Privatplatzierung abgeschlossen.

Knapp wird es an anderer Stelle: Bei Fachpersonal und Gerät. "Kleinere Bergbaufirmen reduzieren in diesem Jahr ihre Bohrprogramme und verschieben die Feldarbeiten, da der Mangel an Geologen und Bohrmannschaften die Kosten in die Höhe treibt und den Zugang zu Auftragnehmern einschränkt", fasst Bergbauexperte Andrew Seale die Situation in einem Blogbeitrag zusammen.

Seale zitiert im Hinblick auf die Schwierigkeit, Dienstleister für geologische Arbeiten zu finden, Eric Saderholm, Mitbegründer und Geschäftsführer von American Pacific Mining. "Einige Firmen, die früher innerhalb eines Monats kommen konnten, haben uns mitgeteilt, dass sie für das ganze Jahr ausgebucht sind. Wir haben derzeit eine Liste mit 17 verschiedenen Auftragnehmern, die wir kontaktieren, nur um einen einzigen Bohrer zu finden."

Der jüngste Ausblick von Ernst & Young auf den Metall- und Bergbausektor bestätigt diesen Trend: 75 % der Führungskräfte gaben an, nicht zuversichtlich zu sein, den Arbeitskräftemangel im Betrieb vor Ort beheben zu können. "Die Personalbeschaffung und die Belegschaft gehören zu den zehn größten Herausforderungen, die wir identifiziert haben", sagte Antoine Mindjimba von EY.

"Nach sorgfältiger Prüfung unserer Optionen - darunter die interne Finanzierung eines Bohrprogramms, eine Partnerschaft mit einem großen Unternehmen oder der Zusammenschluss mit gleichgesinnten Explorationsunternehmen - sind wir zu dem Schluss gekommen, dass der letztgenannte Weg für Prismo am besten ist. Daher diese Partnerschaft mit Blade", erläutert Prismo-CEO Alain Lambert die Entscheidung zu Hot Breccia.

Aussichtsreiche Kupfer-Silberprojekte in Nordamerika

Er hält Hot Breccia weiterhin für "eines der vielversprechendsten Kupferexplorationsprojekte in Nordamerika" und verweist darauf, dass eine erfolgreiche Weiterentwicklung des Projekts durch die Beteiligung an Blade Resources auch für die Aktionäre von Prismo Metals einen erheblichen Mehrwert bietet, Prismo verfügt über Verwässerungsschutzrechte verfüge und ist im Aufsichtsrat von Blade vertreten.

Blade hat laut Lambert "eine starke Erfolgsbilanz bei der Kapitalbeschaffung für Explorationsprogramme der Größenordnung vorzuweisen, die für Hot Breccia erforderlich sei". Er rechnet noch in 2026 mit dem dortigen Bohrstart.

Prismo Metals fokussiert sich nun auf ein anderes Projekt im Portfolio: Silver King, das ebenfalls in Arizonas Kupfergürtel liegt. Dort hatten die Bohrungen Ende Februar begonnen. Mit Godbe Drilling konnte ein Unternehmen mit umfangreicher Betriebserfahrung im Südwesten der USA verpflichtet werden.

Gesucht wird nach Silber, Kupfer und Basismetallen. Die bisherigen Explorationsarbeiten haben aufgrund der veröffentlichten Ergebnisse und der Nähe zu Resolution Copper viel Aufmerksamkeit erregt. Das aktuelle Bohrprogramm sollte das Interesse also noch verstärken.

Resolution Copper liegt rund 3,4 Kilometer von Silver King entfernt. Das Joint Venture von Rio Tinto und BHP beherbergt eine Lagerstätte mit 1,85 Mrd. Tonnen Gestein mit einem Kupfergehalt von 1,53 % und könnte ein Viertel des US-Kupferbedarfs für Jahrzehnte decken.

Die ersten Resultate des laufenden, 1.000 Meter umfassenden Bohrprogramms bei Silver King wurden bereits veröffentlicht, wenngleich es sich noch nicht um die Auswertung der Bohrkerne handelt.

Silver King Bohrprogramm bestätigt Silbermineralisierung

Die erste Bohrung bei Silver King wurde vertikal niedergebracht und durchteufte erfolgreich den mineralisierten Körper, wie er sich aus den historischen Abbaustätten ergibt. Sichtbare Sulfidminerale wurden in mehreren Abschnitten angetroffen. Das Vorhandensein von Silbermineralen wurde laut Prismo Metals durch visuelle Identifizierung und mit einem tragbaren Röntgenfluoreszenz-Analysator bestätigt.

Das Bohrprogramm fokussiert die Untersuchung des oberen Bereichs der steil nach Westen einfallenden, rohrförmigen Stockwerk- und Brekzienzone, die in der Vergangenheit hochgradige Silber- und Buntmetallvorkommen lieferte, sowie auf Ziele in der Nähe und unterhalb historischer Abbaustätten.

Für das an der Börse aktuell mit rund 6,5 Mio. EUR bewertete Prismo Metals ergibt sich durch die Straffung des Portfolios eine mögliche zeitliche Verdichtung von Ereignissen, die den Markt zu einer Neubewertung bewegen könnten. Positive Bohrergebnisse bei Silver King zählen nun ebenso wie Erfolge von Blade Resources bei Hot Breccia zu potenziellen Kurstreibern, wo nach der Projektauslagerung eine substanzielle Beteiligung besteht.

