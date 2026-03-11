Berlin (ots) -Ist das Gesundheitswesen und die Arzneimittelversorgung auf Krisensituationen vorbereitet? Der Pharmaverband BPI hat darauf eine klare Antwort: Sie lautet Nein - und hat eine Sicherheitsstrategie vorgelegt. Es ist ein "Weckruf für Deutschlands Versorgungssouveränität im Kriegs- und Krisenfall". Angesichts geopolitischer Spannungen, erdrückender Abhängigkeiten von Wirkstoffen aus dem asiatischen Raum und neuer Bedrohungen wie Klimakrise und antimikrobiellen Resistenzen sieht der Verband die Versorgung mit Arzneimitteln als eine Frage nationaler und europäischer Sicherheit: https://ots.de/FJAxaW.Weitere Expert:innen-Interviews, News, Grafiken auf Pharma-Fakten.de: https://pharma-fakten.de/Bei Abdruck bitte Angabe der Quelle: pharma-fakten.de (https://pharma-fakten.de/)Belegexemplare gerne an redaktion@pharma-fakten.deWarum eine starke Pharmabranche wichtig für Deutschland istSie bietet zahlreiche Arbeitsplätze und gilt als besonders forschungsintensiv: Die aktuellen "Pharma-Daten" des Bundesverbands der Pharmazeutischen Industrie (BPI) zeigen einmal mehr, warum die Pharmabranche wichtig für die Bundesrepublik ist. Daraus geht aber auch hervor: Zu Stabilität und Sicherheit kann sie nur dann voll beitragen, wenn sie politisch gestärkt wird.https://ots.de/NHPvYhPHARMA FAKTEN - Eine Initiative von Arzneimittelherstellern in DeutschlandDie Online-Plattform Pharma-Fakten.de (https://pharma-fakten.de/) ist eine Initiative des Pharma Fakten e.V., in dem 16 Unternehmen sowie ein Verband aus der Arzneimittel-Branche organisiert sind. Pharma-Fakten.de berichtet seit 2014 über Gesundheitsthemen. Schwerpunkte sind die Forschung und Entwicklung neuer Medikamente und Impfstoffe in den verschiedensten Indikationen sowie gesundheitspolitische bzw. ökonomische Hintergründe. An der Newsplattform arbeitet eine eigenständige Redaktion - für alle, die sich für Gesundheit interessieren.Pressekontakt:Redaktion Pharma Faktenwww.pharma-fakten.deE-Mail: redaktion@pharma-fakten.dewww.linkedin.com/company/pharma-faktenOriginal-Content von: PHARMA FAKTEN, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/114406/6233328