Hugo Boss hat im vierten Quartal ein solides Ergebnis erzielt, mit einem Umsatzanstieg von 7% (c.c.) und einer Übertreffung der Konsensschätzungen um 6%. Das EBIT übertraf die Erwartungen um 8% mit einer stärkeren Marge. Die Leistung wurde teilweise durch eine Verschiebung von Umsätzen aus dem ersten Quartal 2026 ins Q4 2025 und einen höheren Wholesale-Sell-in unterstützt, getragen von einer Anpassung der Vorräte. Die Bruttomarge stand unter Druck aufgrund von Abverkäufen, Wechselkurs- und Mixeffekten. Für das Geschäftsjahr 2025 traf die Gruppe den Ausblick mit einem EBIT-Anstieg von 8% und einer Verbesserung der EBIT-Marge auf 9,2%. Das Management bekräftigte, dass 2026 ein Übergangsjahr unter der Claim 5 Touchdown-Strategie sein wird, was niedrigere Umsätze und ein EBIT von 300-350 Mio. EUR impliziert. Wir behalten eine vorsichtige Haltung bei und bestätigen das HOLD-Rating (PT 38,00 EUR), trotz des angekündigten Aktienrückkaufs in Höhe von 200 Mio. EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/hugo-boss-ag





© 2026 mwb research